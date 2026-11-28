(Adnkronos) - La nona puntata di Ballando con le stelle si accende subito dopo la prima esibizione con uno scontro tra Guillermo Mariotto e Sara Di Vaira. I primi a scendere in pista sono stati Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con un boogie-woogie, che ha ottenuto un discreto successo al livello ...

(Adnkronos) – La nona puntata di Ballando con le stelle si accende subito dopo la prima esibizione con uno scontro tra Guillermo Mariotto e Sara Di Vaira. I primi a scendere in pista sono stati Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con un boogie-woogie, che ha ottenuto un discreto successo al livello di voti anche se, inevitabilmente, è stato fatto un confronto con scorsa la performance che aveva fatto vincere la puntata alla coppia.

Per Mariotto il ballo è stato “eccellente”, Nikita e Aurora “sono sicuramente in finale e in lizza per il podio”, ha detto il giurato, complimentandosi con il maestro di ballo per aver ritrovato la strada “nonostante la giuria lo avesse confuso con i vari commenti”, aggiunge Mariotto, facendo riferimento alle critiche i giurati gli hanno rivolto nelle precedenti puntate.

Sara Di Vaira ha preso parola e ha interrotto il flusso del giudice: “In che senso i commenti della giuria avevano confuso Nikita? La giuria ha dato consigli chiari che hanno aiutato Nikita e Aurora a migliorare la performance”, ha detto Di Vaira. “Forse non hai visto tutto il programma – ribatte Mariotto -. Tu sei fuori proprio, Nikita l’ha detto che lo avevano confuso”.

Immediata la replica della compagna di banca di Rossella Erra: “Nono, io penso di essere dentro e so quello che dico”. Da lì, è nato un botta e riposta che ha portato Di Vaira a sbottare: “Ti sto parlando Mariotto”. “A me i tuoi commenti mi entrano da un orecchio e mi escono dall’altro”, ha detto Mariotto, provocando la ballerina che poi alza la voce per concludere il confronto. Di Vaira ha invitato il giurato a rimanere in silenzio e ad ascoltare di più, tornando poi a spiegare il suo concetto sulla performance di Ramazzotti-Perotti.

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