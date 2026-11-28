È giallo a Roma, nella zona di Prima Porta, dove nel primo pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di una giovane donna, priva di vestiti. A fare la scoperta è stato un passante, che ha immediatamente dato l’allarme. Il cadavere si trovava in un’area rurale, lungo una strada sterrata in via Tiberina, nella zona nord della Capitale.

La vittima non è stata ancora identificata e le circostanze della morte restano da chiarire. Secondo una prima valutazione, potrebbe avere un’età compresa tra i 20 e i 30 anni e potrebbe essere di origine straniera. Al momento, però, non ci sono elementi sufficienti per stabilire con certezza la sua identità né per ricostruire cosa sia accaduto.

I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno raccogliendo tutti gli elementi utili. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni evidenti di violenza, ma soltanto l’autopsia potrà fornire indicazioni più precise sulle cause del decesso.

Chi era la giovane donna trovata morta a Prima Porta

La donna, al momento ancora senza nome, sarebbe apparentemente giovane e avrebbe un’età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Il corpo è stato rinvenuto senza vestiti in una zona isolata di via Tiberina, un’area rurale raggiungibile attraverso una strada sterrata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Prima Porta, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Cassia e gli specialisti della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia. Gli investigatori hanno effettuato gli accertamenti tecnici necessari per raccogliere eventuali tracce e ricostruire le circostanze del ritrovamento.

Anche il medico legale ha eseguito una prima ispezione del cadavere. Da questo esame, tuttavia, non sarebbero emersi elementi decisivi per stabilire le cause della morte. Alcuni segni riscontrati sul corpo sarebbero compatibili anche con una possibile caduta e, allo stato attuale, non rappresenterebbero indicatori evidenti di un delitto.

I primi riscontri non avrebbero inoltre evidenziato ferite provocate da armi da taglio o da fuoco, né manifesti segni di violenza. Per questo motivo, al momento, gli investigatori non possono stabilire se si sia trattato di una morte violenta oppure di un decesso avvenuto in altre circostanze.

Le indagini sulla morte: attesa per l’autopsia e analisi delle telecamere

Per chiarire quanto accaduto sarà fondamentale l’autopsia, disposta dalla Procura di Roma e prevista nei prossimi giorni. L’esame medico-legale dovrà fornire indicazioni più precise sulle cause del decesso e contribuire a stabilire quando la donna sia morta.

Nel frattempo, i carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le immagini saranno analizzate per verificare eventuali movimenti sospetti e capire se la giovane sia arrivata autonomamente nel punto in cui è stata trovata oppure se il corpo sia stato trasportato lì successivamente.

Gli investigatori hanno effettuato anche controlli sugli accessi ospedalieri, per verificare se una paziente si sia allontanata da una struttura sanitaria, ma queste verifiche non avrebbero dato risultati. Senza esito, almeno per il momento, anche gli accertamenti nei luoghi e nelle abitazioni riconducibili al mondo della prostituzione.

Parallelamente, vengono esaminate le denunce di persone scomparse, nella speranza di trovare elementi utili per identificare la vittima. Tra le ipotesi al vaglio non sarebbe esclusa nemmeno quella che la donna stesse scappando da qualcuno e che sia poi morta di stenti. Si tratta, tuttavia, di una possibilità ancora da verificare.

Un passaggio importante sarà l’identificazione attraverso il rilevamento delle impronte digitali. Una volta stabilito chi fosse la giovane, gli investigatori potranno ricostruire le sue frequentazioni, ascoltare le persone che la conoscevano e concentrarsi sulle ultime ore della sua vita. Fino ad allora, il ritrovamento di Prima Porta resta avvolto nel mistero.