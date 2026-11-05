Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto da un uomo che cercava legna tra Cunettone e Campoverde. I carabinieri indagano sull'identità della vittima.

Macabro ritrovamento nel Bresciano, dove un uomo ha scoperto un cadavere nascosto tra il fogliame in una zona boschiva di Salò. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, non è stato ancora identificato: i carabinieri indagano per ricostruire la vicenda.

Cadavere ritrovato nei boschi di Salò: la scoperta durante la ricerca di legna

Il corpo senza vita di una persona, presumibilmente un uomo, è stato individuato nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre 2026, in una zona boschiva tra Cunettone e Campoverde, nel territorio di Salò. Come riportato da Brescia Today, a notare per primo qualcosa di insolito sarebbe stato il proprietario di un terreno, che si trovava nell’area per raccogliere legna.

Tra le foglie ha intravisto un paio di scarpe e, avvicinandosi per capire di cosa si trattasse, si è trovato davanti al cadavere.

L’uomo ha immediatamente dato l’allarme, facendo intervenire i carabinieri, che hanno delimitato la zona e avviato le verifiche. Il corpo si trovava in avanzato stato di decomposizione, circostanza che rende più complessa l’identificazione e la ricostruzione degli ultimi momenti di vita della vittima.

Cadavere tra le foglie nei boschi di Salò: spuntano le prime ipotesi

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Salò, affiancati dal medico legale, per effettuare i primi rilievi e raccogliere elementi utili alle indagini. Terminati gli accertamenti iniziali, la salma è stata trasferita all’obitorio, dove verrà sottoposta ad autopsia e ad analisi del Dna. Gli esami saranno fondamentali per stabilire le generalità della vittima e chiarire le cause del decesso. Al momento, infatti, non sarebbe stato possibile attribuire un’identità al corpo: non sono stati trovati documenti o effetti personali che possano aiutare a riconoscerlo.

Gli investigatori stanno inoltre verificando le denunce di scomparsa presentate negli ultimi mesi, sia nel Bresciano sia in altri territori, per capire se possa esserci un collegamento con una persona di cui non si hanno più notizie da tempo. Tra le ipotesi inizialmente considerate ci sarebbe anche quella di un gesto volontario, ma nessuna ricostruzione è stata ancora confermata. Gli accertamenti proseguono per fare piena luce su una vicenda ancora tutta da chiarire.