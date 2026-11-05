Gallone (Ispra): “Con la nostra nave-laboratorio oceanica tuteleremo coste e fondali”

Ripristino ambientale e tutela del mare. Ispra porta a Ecomondo il suo ruolo nel panorama della ricerca e delle competenze ambientali e il suo impegno nel promuovere la conoscenza scientifica a supporto della transizione ecologica. “Con il progetto Pnrr Marine Ecosystem Restoration (Mer) sono stat...

Ripristino ambientale e tutela del mare. Ispra porta a Ecomondo il suo ruolo nel panorama della ricerca e delle competenze ambientali e il suo impegno nel promuovere la conoscenza scientifica a supporto della transizione ecologica. “Con il progetto Pnrr Marine Ecosystem Restoration (Mer) sono stati raggiunti moltissimi risultati. Il primo è la nave oceanica che solcherà i nostri mari – ha detto Maria Alessandra Gallone, presidente dell’Ispra e di Snpa – Sarà un laboratorio galleggiante attraverso il quale tuteleremo le nostre coste e i nostri fondali.

A bordo ogni tipo di strumentazione per andare in profondità fino a 4000 metri”.

https://www.youtube.com/watch?v=qtw7c45EIBE