Raccolta rifiuti, Klein Lankhorst (Verpact): “In Ue sistemi diversi, utile imparare dagli altri""

“In Europa esistono modelli differenti di raccolta dei rifiuti; alcuni Paesi, come l'Italia, la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi, sono all'avanguardia, ma possiamo imparare gli uni dagli altri. L’Italia dispone di un ottimo sistema per i rifiuti industriali, un ambito in cui noi nei Paesi Bass...

“In Europa esistono modelli differenti di raccolta dei rifiuti; alcuni Paesi, come l’Italia, la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi, sono all’avanguardia, ma possiamo imparare gli uni dagli altri. L’Italia dispone di un ottimo sistema per i rifiuti industriali, un ambito in cui noi nei Paesi Bassi siamo ancora agli inizi.

A livello internazionale, un’armonizzazione sarebbe positiva, poiché garantisce che tutti i produttori e gli importatori siano soggetti alle stesse regole per quanto riguarda gli imballaggi”. Lo ha dichiarato Hester Klein Lankhorst, Ceo di Verpact e presidente di EXPRA, a margine di Ecomondo 2026 in corso a Rimini.

https://www.youtube.com/watch?v=7mYRKfgACT4