Zootecnia: Rosati (Eaap), 'L’AI aiuta il benessere animale, ma non sostituisce l’allevatore'

“L’AI e l’automazione possono migliorare il benessere animale e aiutare allevatori a individuare tempestivamente eventuali problemi; il rischio è che sensori e tecnologie riducano il rapporto diretto tra allevatore e animali. Tecnologia deve essere un supporto.” Queste le parole di Andrea Rosati, segretario generale della federazione europea di Scienze animali, alla presentazione del volume “Dieci brevi lezioni di zootecnica” di Giuseppe Pulina, a Roma.
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