Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, è stato operato al tendine d’Achille dopo essersi infortunato durante una partita di calcio. Il suo portavoce, Joe Calvello, ha confermato l’intervento con un comunicato.

L’infortunio durante la partita con i giornalisti

Mamdani si è fatto male durante un’amichevole disputata contro i giornalisti che seguono l’attività del municipio, la City Hall press corps.

Si era infortunato mentre segnava un gol per la squadra di City Hall.

Il sindaco ha commentato l’episodio con ironia: “Avevo appena fatto gol ma mi sono dimenticato di avere 35 anni”. Mamdani ha attribuito l’infortunio alla mancanza di un adeguato stretching.

L’operazione e i tempi di recupero

L’intervento è durato poco più di un’ora.

Calvello ha dichiarato che l’operazione “è riuscita” e che il sindaco è stato dimesso dall’ospedale lo stesso giorno. Il portavoce ha indicato che ci si aspetta un pieno recupero.

Mamdani dovrà portare un tutore e usare le stampelle per sei-otto settimane. Per tornare a giocare a calcio, dovrà attendere nove mesi.

Impegni annullati e rientro al lavoro

L’infortunio ha costretto il sindaco a ridurre gli impegni pubblici. Mamdani non parteciperà alla tradizionale parata di Macy’s per il Giorno del Ringraziamento, rinviata a sabato a causa del maltempo.

Secondo il municipio, il sindaco non è atteso a eventi nel fine settimana e tornerà al lavoro lunedì. Dopo l’intervento è stato accolto a Gracie Mansion, dove sta riposando.

Nelle prossime settimane Mamdani dovrà usare il tutore e le stampelle. Il ritorno sul campo di calcio è atteso solo dopo nove mesi.