Il 26 novembre l’Atalanta ha vinto 3-2 in casa del Borac Banja Luka, nel match della quarta giornata della fase a girone unico di Conference League. I bosniaci erano avanti 2-0 e sembravano avviati a una vittoria che avrebbe complicato molto il cammino dei bergamaschi. La rimonta è arrivata tra l’86’ e il 93′, con tre reti in sette minuti.

Il primo tempo dei padroni di casa

La squadra allenata da Maurizio Sarri è partita male. Il Borac ha tenuto il pallino del gioco e ha sbloccato il risultato al 22′ con Juricic, che ha difeso di fisico e superato Kolasinac prima del tiro. Al 29′ è arrivato il raddoppio con Deket, il giovane centrocampista bosniaco che ha deviato il tiro di Vukovic in campo aperto dopo un errore in possesso di Ederson.

Nel primo tempo l’Atalanta ha costruito diverse occasioni con Raspadori, Ederson e Pasalic, ma non ha trovato la porta. Il gioco della squadra bergamasca è apparso lento e poco preciso, e gli errori sotto porta sono stati tanti.

La ripresa e le due espulsioni

Nella ripresa Sarri ha cambiato più uomini, inserendo Kessie e Bellanova, poi Krstovic e De Ketelaere.

La svolta è arrivata al 75′, quando l’arbitro ha espulso Abel Pascual, che aveva steso Rowe lanciato a rete in solitaria. Con il Borac in dieci, Krstovic ha accorciato le distanze di testa all’86’.

Poco dopo, nel finale, Herrera è stato espulso per un intervento a forbice su Zalewski, e i bosniaci hanno chiuso in nove. Il pareggio è arrivato al 90′ con Kolasinac, favorito da un autogol del Borac su un cross di Zalewski da calcio di punizione. Al 93′ Zappacosta ha segnato il gol del 3-2, ricevendo palla sulla sinistra, rientrando sul piede forte e battendo sul secondo palo.

Il bilancio per l’Atalanta

Con questo risultato l’Atalanta sale a 7 punti e occupa il 14° posto nella classifica unica della Conference League, che comprende 36 squadre. La vittoria pesa sul morale e sulla classifica, ma Sarri dovrà lavorare sugli errori sotto porta e sull’atteggiamento passivo visto nel primo tempo.