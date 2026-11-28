(Adnkronos) - Una telefonata per il chiarimento e le scuse. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'attacco di Kiev contro le navi russe nel porto di Bengasi, in Libia. Zelensky ha spiegato che l'azione "è stata condotta senza una previa co...

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Una telefonata per il chiarimento e le scuse. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’attacco di Kiev contro le navi russe nel porto di Bengasi, in Libia. Zelensky ha spiegato che l’azione “è stata condotta senza una previa coordinazione con i nostri partner europei”, chiudendo il caso.

“Ho parlato con Giorgia Meloni. Abbiamo discusso le questioni su cui stiamo lavorando, ed è importante che ci comprendiamo a vicenda. Ho confermato che l’operazione recente in Libia è stata condotta senza una previa coordinazione con i nostri partner europei”, ha detto Zelensky, lasciando intendere che analoghe iniziative militari, in futuro, verranno gestite con altre modalità.

“Ho anche detto che siamo intenzionati a garantire lo scambio di tutte le informazioni necessarie tra gli organi competenti dei nostri paesi e a mantenere tra loro una comunicazione diretta, regolare ed efficace”, ha spiegato il leader ucraino, con una linea diversa rispetto a quella delineata nelle dichiarazioni affidate in precedenza alla Bbc.

La nave russa Merkury era “un obiettivo assolutamente legittimo”, le parole di Zelensky. Il presidente aveva definito le operazioni “molto pericolose” ma aveva specificato che le forze ucraine”non attaccano mai” senza prima coordinarsi con i propri partner.

La telefonata sull’asse Kiev-Roma ha riportato il sereno. “Mi pare che anche il presidente Zelensky abbia, diciamo, chiarito alcune precedenti parole, che erano state evidentemente oggetto di molti dubbi.

E lo ha fatto, del resto, anche con me direttamente durante una telefonata che abbiamo avuto”, ha detto Meloni voltando pagina. Una nota di palazzo Chigi ha contribuito a definire il quadro. Il presidente del Consiglio ha espresso la preoccupazione del governo italiano per l’operazione condotta dalle forze ucraine nel porto di Bengasi. L’operazione ha violato la sovranità della Libia e rischia di estendere il conflitto al Mediterraneo.

Il presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina nel percorso verso una pace giusta e duratura, ma ha precisato che questo sostegno non può tradursi nell’accettazione di iniziative che mettano a rischio la sicurezza dell’Italia e della regione. Zelensky, conclude la nota, ha confermato che l’operazione è stata condotta senza coordinamento preventivo con i partner. Ha assicurato di aver compreso le preoccupazioni italiane e si è impegnato a garantire una piena condivisione delle informazioni e una comunicazione diretta e costante. “Il governo non ha mai mentito, né al Parlamento né ai media, sugli attacchi ucraini a Bengasi. Le scuse di Zelensky chiariscono la situazione una volta per tutte”, ha chiosato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il caso, anche se disinnescato, diventa un potenziale assist per la Russia. L’ambasciata di Mosca a Roma non si fa sfuggire l’occasione per intervenire. “Non ci stupiremmo se domani esponenti ucraini pensassero di utilizzare il territorio e gli spazi marittimi dell’Italia per un nuovo attacco terroristico”, si legge in una nota che l’ambasciata affida ai propri profili social. La Russia “ha ripetutamente messo in guardia la comunità internazionale dai gravissimi pericoli insiti nell’ammiccamento al regime di Kiev. La natura aggressiva di questo regime e la sua disponibilità a commettere qualsiasi crimine pur di restare a galla lo spingono a trascinare il maggior numero possibile di Paesi nella guerra contro la Russia”.

“Le notizie secondo cui i droni navali ucraini impiegati nell’attacco contro le navi russe al largo delle coste libiche sarebbero stati pilotati da militari delle Forze armate ucraine di stanza nell’area di Misurata, dove è presente anche il contingente italiano, confermano quale grave e concreta minaccia rappresenti l’attuale regime di Kiev”, sottolinea l’Ambasciata russa. “Anche se resta da chiarire come i droni navali ucraini siano giunti nelle acque territoriali libiche, il fatto che le Forze armate ucraine utilizzino il territorio di Stati vicini all’Italia per ampliare la zona delle operazioni militari contro la Russia dovrebbe, a nostro avviso, far finalmente aprire gli occhi all’Italia, le cui autorità hanno fatto dell’orientamento filoucraino la linea prevalente della propria politica estera”, sottolinea.

“Condividiamo pienamente la preoccupazione espressa negli ambienti governativi e parlamentari e più in generale nella società italiana per l’ulteriore passo pericoloso compiuto da Kiev per estendere la propria attività terroristica all’intera regione mediterranea. A ciò contribuisce anche l’uso spregiudicato che Zelensky fa degli aiuti finanziari per creare una rete terroristica ucraina e organizzare attentati nel Mediterraneo, in Africa, in Medio Oriente e in altre regioni”, conclude l’Ambasciata russa in Italia.

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