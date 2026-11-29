Domenica gli spagnoli tornano alle urne per elezioni anticipate che potrebbero portare l’estrema destra al governo nazionale per la prima volta dalla fine della dittatura di Francisco Franco, quasi cinquant’anni fa. I seggi apriranno alle 9 del mattino, ora locale, e chiuderanno alle 20. Per ottenere la maggioranza un partito deve conquistare 176 dei 350 seggi del parlamento.

Il premier socialista Pedro Sanchez, alla guida di governi di minoranza fragili dal 2018, ha convocato il voto dopo che il parlamento ha bocciato le sue misure sulla casa. La Spagna mancherebbe di 750.000 abitazioni, e affitti e sfratti hanno provocato grandi proteste e uno sciopero generale in questo mese.

I sondaggi e l’ipotesi di un governo con Vox

La maggior parte dei sondaggi indica la vittoria del Partito Popolare (PP), guidato da Alberto Nunez Feijoo, che però avrebbe bisogno del partito di estrema destra Vox per governare. Una coalizione tra PP e Vox è l’esito più probabile, anche se alcuni analisti ritengono che Vox potrebbe sostenere un governo popolare dall’esterno.

I due partiti governano già insieme in quattro regioni.

Sanchez sostiene che i suoi dati interni gli permettono di vincere una maggioranza con i piccoli partiti della sinistra. Alcuni sondaggi mostrano i socialisti in rimonta sul PP, ma a spese della sinistra radicale, il cui sostegno Sanchez dovrebbe di nuovo cercare per formare un governo.

Immigrazione e programma di Vox

Vox chiede controlli più severi sull’immigrazione e sostiene che metterebbe le esigenze dei cittadini spagnoli davanti a quelle dei residenti stranieri. Il partito vuole anche espellere i migranti. Il suo leader, Santiago Abascal, respinge l’etichetta di estrema destra e definisce le posizioni del partito “buon senso”.

Sanchez ha definito un governo PP-Vox “una regressione”. Al quotidiano El Pais ha dichiarato: “It would mean rolling back the clock 40, 50 years.”

Economia, corruzione e il bilancio di Sanchez

Sanchez rivendica la crescita dell’economia spagnola, tra le più rapide dell’Unione europea, con un salario minimo più alto e la disoccupazione più bassa da quasi due decenni. Molti spagnoli sostengono però che l’aumento dei prezzi abbia annullato questi progressi. La sua immagine è stata colpita da scandali di corruzione nella sua cerchia, da due incidenti ferroviari mortali e da un blackout nazionale.

Il governo di Sanchez ha concesso l’amnistia a circa un milione di migranti senza documenti quest’anno, e gli arrivi sono cresciuti da allora, compresi i numeri record registrati alle Isole Canarie in questo mese. Abascal ha iniziato la sua campagna proprio lì. Sanchez è quasi l’unico leader europeo a difendere la migrazione come un vantaggio per l’economia.

Il peso del voto in Europa

Una sconfitta di Sanchez lascerebbe solo Danimarca, Lituania e Malta con leader di centrosinistra nell’Unione europea. Il voto arriva mentre i partiti di estrema destra guadagnano terreno in Europa, con elezioni nel prossimo anno in Francia, Italia, Grecia e Polonia.