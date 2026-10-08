Piastrelle decorate, floreali, con motivi geometrici: scopri le ultime tendenze per i rivestimenti in gres

Se c’è un materiale che sta vivendo un’evoluzione senza precedenti nell’interior design è certamente la ceramica, complici le innovazioni che hanno per protagonista il gres porcellanato: oggetto di una rivisitazione emozionale, prima ancora che tecnica.

La scelta del pavimento e del rivestimento viene oggi intesa come un fattore progettuale, traducendo texture, colori e pattern in veri e propri elementi d’arredo capaci di definire l’identità degli ambienti.

Tra le soluzioni più apprezzate per personalizzare gli spazi spiccano le piastrelle colorate, capaci di conferire personalità e originalità al bagno e alla cucina. Oggi si trovano declinate in palette ricercate, motivi decor e superfici altamente performanti che permettono di sperimentare con accostamenti ogni volta diversi.

Il fascino del colore: come le piastrelle colorate trasformano gli ambienti

Il colore diventa parte integrante della progettazione degli interni, andando oltre la semplice funzione decorativa. Viene utilizzato per definire i volumi, creare dei contrasti d’effetto oppure valorizzare una parete d’accento progettata per distinguersi dalle altre superfici della stanza e diventare un punto focale visivo.

Le tonalità delle piastrelle decorate spaziano da quelle più morbide e desaturate, come verde salvia, rosa cipria e azzurro polvere, fino alle cromie più intense (blu, terracotta, ecc.); in entrambi i casi è consigliabile dosare la nuance in relazione alla luce, agli arredi e all’atmosfera che si desidera ottenere.

Una collezione di piastrelle in gres colorate che ben rispecchia tali fattori è Lullaby di Panaria Ceramica, complice una palette che alterna tonalità neutre e cromie desaturate abbinate a finiture opache capaci di restituire un effetto visivo morbido e accogliente. Il colore contribuisce così a dare carattere allo spazio, modulandone la percezione e l’atmosfera.

Motivi floreali e botanici: la natura entra in casa con le piastrelle decorate

Uno dei trend maggiormente in ascesa nell’interior design quando si parla di piastrelle floreali o più in generale decorate è quello del cosiddetto Biophilic Design: un approccio che porta la natura negli spazi indoor, trasformando le pareti in elementi capaci di trasmettere benessere e armonia visiva.

Il risultato è un vero e proprio effetto wallpaper, in cui le piastrelle colorate creano composizioni equiparabili a una carta da parati ceramica, con motivi che contemplano fiori, foglie e composizioni botaniche. Tutto questo con i vantaggi tipici del gres porcellanato in termini di impermeabilità, semplicità di pulizia e resistenza all’umidità.

Si tratta di una soluzione dal notevole impatto visivo, come nel caso della collezione Glam di Panaria Ceramica, pensata per realizzare superfici decorative attraverso grandi lastre e molteplici soggetti grafici. Ciò risulta possibile grazie a fantasie di colore inedite e allo spessore ultrasottile.

Tendenze geometriche e pattern brick: dinamismo per pareti e pavimenti

Le piastrelle geometriche permettono di ricreare dei giochi visivi, nel segno del ritmo e del movimento, declinando in maniera audace righe, esagoni e piccoli formati. Oggi sempre più al centro delle tendenze di interior design, questi motivi rappresentano una scelta di forte impatto stilistico: la varietà di forme e linee consente infatti di spezzare la monotonia delle superfici continue, trasformando pavimenti e pareti in quinte scenografiche capaci di dare profondità e carattere a qualsiasi ambiente.

Anche lo schema di posa diventa parte del progetto, attraverso disposizioni sfalsate, verticali o a spina di pesce, le quali consentono, ad esempio, di ottenere configurazioni differenti partendo dal formato brick.

E sono proprio questi mattoncini a definire il carattere della collezione Workshop di Panaria Ceramica, la quale offre una rilettura del piccolo formato in chiave contemporanea attraverso diverse cromie.

Per chi predilige la geometria esagonale, Panaria offre ulteriori possibilità compositive con Hexa, che reinterpreta il formato attraverso l’estetica materica del cemento, e con Kairos, dove la forma esagonale amplia le possibilità compositive della collezione in effetto legno, creando abbinamenti cromatici con i rivestimenti a parete o a pavimento, l’ideale per un mood artigianale e al contempo molto moderno.

Guida alla scelta: come abbinare gres, arredi e illuminazione

Nella scelta di pavimenti e rivestimenti decor si dimostra essenziale considerare l’ambiente nel suo insieme. Ecco alcuni accorgimenti che possono aiutare:

bilanciare decori e materiali : in bagno e cucina, una superficie decorata può essere accostata a pavimenti effetto legno o pietra e arredi essenziali;

: in bagno e cucina, una superficie decorata può essere accostata a pavimenti effetto legno o pietra e arredi essenziali; valutare la luminosità : le finiture lucide riflettono maggiormente la luce, valorizzando, a seconda del contesto specifico, gli spazi piccoli o persino poco luminosi;

: le finiture lucide riflettono maggiormente la luce, valorizzando, a seconda del contesto specifico, gli spazi piccoli o persino poco luminosi; contemplare l’effetto d’insieme: le finiture opache restituiscono una percezione più morbida e discreta, da coordinare con i colori, gli arredi e l’illuminazione.

Il futuro dei rivestimenti colorati nei progetti di arredamento contemporanei

Con le piastrelle colorate in gres porcellanato colore, pattern ed elementi tattili diventano strumenti di espressione dell’abitare contemporaneo, offrendo una libertà progettuale sempre più ampia, permettendo di sperimentare e dando vita ad ambienti personali e riconoscibili.

Una versatilità destinata a ulteriori sviluppi, che consente di interpretare stili differenti e, allo stesso tempo, progettare spazi destinati a mantenere nel tempo la propria identità.