Acquistare fin da subito un mobile troppo grande rischia di appesantire un soggiorno ancora spoglio, mentre ripiegare su elementi sparsi compromette l’armonia dell’insieme.

Scegliere una libreria componibile permette invece di risolvere questa difficoltà alla radice, offrendo una struttura flessibile che segue l’evoluzione reale della casa e delle abitudini di chi la abita. Partendo da pochi moduli essenziali, è possibile ampliare la composizione nel tempo mantenendo intatta la coerenza estetica dell’intera parete.

Partire dai moduli base e pianificare gli sviluppi futuri

Il vantaggio principale dei sistemi modulari risiede nella possibilità di iniziare con una configurazione contenuta, magari composta da due o tre colonne affiancate, lasciando libera una porzione di muro per i futuri ampliamenti.

Prima di fissare i primi elementi, conviene misurare con attenzione l’altezza del soffitto e l’eventuale presenza di battiscopa, prese elettriche o interruttori lungo la parete prescelta. Calcolare in anticipo gli ingombri complessivi consente di aggiungere nuovi montanti e ripiani a distanza di anni senza dover spostare l’intera struttura o rinunciare all’allineamento orizzontale delle mensole.

Alternare vani a giorno e contenitori chiusi per alleggerire la vista

Una parete interamente occupata da dorsi colorati e oggetti di vario formato può talvolta risultare visivamente caotica, specialmente nei locali in cui si trascorre molto tempo. La modularità permette di spezzare la monotonia delle file di volumi inserendo ante cieche nella fascia inferiore, utili per custodire documenti, cavi o scatole che non si desidera lasciare a vista.

Nella parte centrale e superiore, invece, i ripiani aperti possono alternare libri disposti in verticale a piccole piante, cornici o oggetti decorativi, creando un ritmo equilibrato che lascia respirare la muratura sottostante.

Adattare la profondità e l’altezza dei ripiani ai diversi formati

Non tutti i volumi hanno le stesse dimensioni: accanto ai tascabili leggeri trovano posto enciclopedie, cataloghi illustrati e raccoglitori che richiedono altezze maggiori e una portanza adeguata. Una libreria componibile dotata di fori regolabili lungo i fianchi permette di modificare con facilità la distanza tra una mensola e l’altra in base al contenuto di ciascun ripiano.

Anche la scelta della profondità gioca un ruolo determinante, poiché moduli più snelli si prestano bene a corridoi e zone di passaggio, mentre strutture più profonde accolgono senza sporgenze anche i volumi fuori misura.

Sicurezza strutturale e integrazione con lo stile della stanza

Man mano che la composizione si sviluppa in altezza e aumenta il peso complessivo dei libri, diventa fondamentale garantire la massima stabilità dell’intero sistema.

Ancorare correttamente i montanti alla parete mediante staffe di sicurezza impedisce qualsiasi rischio di ribaltamento e mantiene dritti i fianchi anche a pieno carico.

Sul piano estetico, è bene optare per una libreria componibile dalle linee pulite e dalle finiture in continuità con il resto dell’arredamento, in modo da trasformare una semplice parete attrezzata nel punto focale più accogliente della zona giorno.