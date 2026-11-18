Mumbai, 18 nov. (askanews) – La principessa del Galles Kate Middleton ha visitato da sola il Nowrosjee Wadia Maternity Hospital di Mumbai, centro ospedaliero dedicato alla maternità e all’infanzia, durante il viaggio ufficiale di tre giorni in India insieme al marito, il principe William.Dopo aver ricevuto un mazzo di fiori, elegante in abito rosso, Kate si è intrattenuta a parlare con il personale medico del reparto di maternità ed è andata a salutare alcune pazienti, in particolare si è intrattenuta con una donna che aveva partorito da poco.

L’obiettivo della visita era approfondire i progressi dell’India nell’assistere le madri e i neonati fin dai primi momenti di vita.La coppia è al primo viaggio ufficiale all’estero in quattro anni, dalla diagnosi di cancro di Catherine e le cure ricevute che hanno limitato gli spostamenti internazionali; mentre Kate era in ospedale, William ha visitato gli studi cinematografici Dharma Productions, dove ha incontrato l’attore indiano Saif Ali Khan, l’attrice Kareena Kapoor, il produttore cinematografico e regista Karan Johar e ha assistito a uno spettacolo di danza in stile Bollywood.

In programma durante il loro tour indiano anche l’incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi a Nuova Delhi.