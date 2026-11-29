Dai film con Milla Jovovich a Welcome to Raccoon City, fino al nuovo Resident Evil di Zach Cregger: tre modi diversi di trasformare un videogioco in un film al cinema, e che cosa osservare per capire se funziona.

Gli adattamenti cinematografici di Resident Evil hanno seguito per anni due strade opposte, e il nuovo film diretto da Zach Cregger ne propone una terza. Più che trasporre la trama di un gioco Capcom specifico, cerca di ricreare il modo in cui quei giochi funzionano. Il caso offre un modello utile per capire come si porta un videogioco al cinema.

Due modelli già sperimentati

I film con Milla Jovovich hanno usato con libertà personaggi, mostri e concetti dei videogiochi per costruire una saga quasi autonoma. Con il tempo Alice, la protagonista, è diventata una combattente quasi sovrumana.

Welcome to Raccoon City ha scelto la direzione contraria: ha recuperato ambientazioni e protagonisti riconoscibili direttamente dai primi capitoli della serie.

La terza via di Cregger: regole prima dei nomi

Il protagonista del nuovo film è Bryan, interpretato da Austin Abrams. Non appartiene alla mitologia storica della saga e non prende il posto di Leon Kennedy, Claire Redfield o Jill Valentine in una storia già nota. È un personaggio nuovo, dentro una vicenda originale ambientata nell’immaginario di Raccoon City.

La fedeltà al materiale d’origine passa quindi dalle regole: risorse limitate, ambienti ostili, progressione dell’equipaggiamento, esplorazione prudente e una sensazione costante di vulnerabilità.

Perché Bryan non è un agente speciale

Cregger ha spiegato di non voler riproporre una storia già raccontata bene dai videogiochi. Voleva un personaggio che reagisse al mondo di Resident Evil come farebbe una persona normale, senza l’addestramento dei protagonisti storici. Bryan è un corriere medico coinvolto in una situazione che sfugge rapidamente al controllo.

La sua inesperienza permette al film di recuperare una caratteristica del survival horror: essere sempre un passo indietro rispetto al pericolo. Il riferimento è più vicino a Ethan Winters di Resident Evil 7, uomo comune trascinato in un incubo che non comprende e costretto a impararne le regole.

Le munizioni come tensione

Cregger ha indicato più volte la gestione delle risorse come aspetto essenziale dei videogiochi. Nei Resident Evil classici ogni proiettile può fare la differenza e anche un oggetto curativo occupa spazio che servirebbe ad altro. Il giocatore decide di continuo se combattere, fuggire o conservare ciò che ha per un pericolo successivo. Il film prova a tradurre questa logica in tensione cinematografica: Bryan non dispone fin dall’inizio di un arsenale.

Domande utili davanti a un trailer

Dal caso Resident Evil si ricavano alcuni punti da verificare quando si guarda l’anteprima di un adattamento:

il film riprende i nomi dei personaggi o le regole del gioco?

il protagonista è un volto già noto o una figura nuova, e che rapporto ha con il pericolo?

l’eroe appare vulnerabile o già invincibile, come Alice nella saga con Milla Jovovich?

le risorse (munizioni, cure) sembrano contare nelle scene mostrate?

Chi decide di vedere il film al cinema può usare queste domande come griglia per confrontare ciò che promette il trailer con ciò che trova in sala.