Serie tv, film sul giornalismo e calendario 2026 tra Netflix e Rai

Serie tv, film sul giornalismo e calendario 2026 tra Netflix e Rai

Il giornalismo ha da sempre un posto di rilievo nella televisione e nel cinema. Una sceneggiatura ambientata in una redazione, con le sue scrivanie e i suoi tempi di chiusura, attira un pubblico che va oltre gli addetti ai lavori. Le produzioni che trattano il tema vanno dal racconto di inchieste reali alla fiction ambientata negli studi dei programmi di informazione.

Film sull’inchiesta giornalistica

Tutti gli uomini del presidente, uscito nel 1976, è dedicato a Bob Woodward e Carl Bernstein, i due reporter del Washington Post che portarono alla caduta del presidente Nixon con lo scandalo Watergate. Il film è basato su una vicenda reale.

Il caso Spotlight (2015) racconta il lavoro del team investigativo del Boston Globe sugli abusi nella Chiesa cattolica.

Il film ha ottenuto un Oscar come miglior film.

The Post (2017), diretto da Steven Spielberg, segue Katharine Graham, prima donna editrice del Washington Post, chiamata a decidere se pubblicare i Pentagon Papers sulla guerra in Vietnam, nonostante l’opposizione della Casa Bianca.

Anche io (She Said), del 2022, ricostruisce l’inchiesta del New York Times che nel 2017 ha portato alla luce il caso Harvey Weinstein.

Il film mostra anche il lavoro necessario per convincere le fonti a parlare.

Serie tv sulle redazioni

The Morning Show, in onda dal 2019, è ambientata nello studio di un celebre programma mattutino americano. La serie racconta che cosa accade quando uno scandalo interno coinvolge il conduttore di punta, con temi come la gestione della crisi di immagine e le dinamiche interne alla redazione.

Il calendario delle serie tv del 2026

Tra le uscite segnalate dal calendario delle serie tv in Italia, la seconda stagione di Presunto Innocente arriva su Apple TV dal 19 febbraio, con finale il 2 aprile. Il 1° dicembre debutta su Netflix la serie Tinity, mentre Melania Rea è disponibile su HBO Max dal 6 novembre. La serie Grey’s Anatomy 23 parte su Disney+ dal 25 novembre con i primi sei episodi.

Il calendario indica anche date diverse per la stessa uscita in alcune sezioni: per la serie con Tinity, il testo parla di Tinity e la tabella di Trinity. Le date vanno verificate sulle piattaforme prima della visione.

Per la serata di martedì 24 novembre 2026, Rai 2 alle 21:20 propone la prima puntata della nuova stagione di Belve, il talk condotto da Francesca Fagnani, con ospiti Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. Rai 3 alle 21:15 trasmette il documentario Amore criminale – Storie di femminicidio, Rai 1 alle 21:30 la serie Una finestra vista lago, e Canale 5 alle 21:20 la miniserie Sicilia Express.