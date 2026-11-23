Prime Video ha in programma per dicembre 2026 film e serie tv di generi molto diversi, dalla commedia natalizia al thriller forense, fino alla commedia italiana. Le date annunciate vanno dal 2 dicembre 2026 al 18 dicembre 2026. Nello stesso periodo altre piattaforme, come Sky e Disney+, propongono titoli di ambientazione britannica e americana, che mostrano come il mercato dello streaming si muova su più fronti.

Le uscite di dicembre 2026 su Prime Video

Il primo titolo è Missione: Salvare il Natale, in arrivo il 2 dicembre 2026. Nel film Arnold Schwarzenegger interpreta Babbo Natale, mentre nel cast compare Alan Ritchson. La trama ruota attorno al sacco magico di Babbo Natale, sottratto da qualcuno: per recuperarlo, il protagonista chiede aiuto a un ladro, che lavora insieme alla figlia e a un gruppo di personaggi insoliti.

Il tono è comico, con elementi fantastici e scene d’azione.

Il 4 dicembre 2026 arriva Quiz from God, un thriller centrato su Haruto Hatsushima, medico con competenze fuori dal comune. Dopo aver lasciato la neurochirurgia, il personaggio entra nel Centro Nazionale di Autopsia Forense, dove ricostruisce le circostanze della morte attraverso gli indizi.

Il 9 dicembre 2026 torna invece Maxton Hall – Il mondo tra di noi, con Ruby e James alle prese con una crisi di coppia. La sospensione di Ruby dal college rischia di comprometterne il progetto di studiare a Oxford, e le circostanze coinvolgono direttamente James.

Il 18 dicembre 2026 è la volta de Il Ministero dell’Amore, commedia italiana con Pif e Alessandra Mastronardi. Il protagonista, Aldo, è un giornalista che segue la politica parlamentare romana. Nella sua testa esiste un governo che prende decisioni sui sentimenti, e il sistema va in crisi quando la relazione con Claudia entra in difficoltà.

Blade Runner 2099 e le altre serie della settimana

Blade Runner 2099 arriva su Prime Video da mercoledì 25 novembre. La serie è ambientata a Los Angeles nel 2099, a cinquant’anni dagli eventi di Blade Runner 2049 e a quasi un secolo dal primo film. Nella storia i replicanti hanno una posizione dominante e gli esseri umani sono relegati a una condizione subalterna. Il titolo è il primo della piattaforma in questa settimana a usare un’ambientazione futura e americana.

Gli altri titoli citati dalle fonti non sono su Prime Video. Una finestra sul lago va in onda su Rai 1 da martedì 24 novembre. Piedone – Uno sbirro a Napoli 2 è disponibile su Sky e Now da lunedì 23 novembre, mentre War – Il divorzio del secolo, ambientato a Londra, arriva su Sky e Now da venerdì 27 novembre. Reasonable Doubt 4 è su Disney+ da mercoledì 25 novembre.

Il mercato britannico e spagnolo nel materiale disponibile

Il materiale a disposizione non documenta la strategia di Prime Video nel Regno Unito o in Spagna. L’unico titolo britannico citato, War, è distribuito da Sky e non dalla piattaforma di Amazon, mentre non compare alcun titolo spagnolo. Per questo non è possibile verificare, con le fonti disponibili, come le produzioni locali incidano sull’agenda pubblica o sulle dinamiche di soft power nei due mercati.

Chi vuole seguire il calendario deve tenere presenti le date annunciate, che possono cambiare prima dell’uscita. Il catalogo ufficiale di Prime Video resta il riferimento più affidabile per confermare giorno e disponibilità di ciascun titolo.