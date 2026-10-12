Il Masters 1000 di Shanghai ha riservato una delle sorprese più clamorose della stagione: il terzo classificato mondiale, Carlos Alcaraz è stato sconfitto al terzo turno dallo zebutiano Zizou Bergs attualmente n° 39 del ranking ATP. Il match, disputato in due ore, si è chiuso con il risultato di 7-5 7-6(4) a favore del belga, che ha dimostrato una forma inarrestabile soprattutto nel servizio.

Al di là del risultato, la partita è diventata rapidamente oggetto di discussione per le condizioni del campo e delle palline, che Alcaraz ha definito inaccettabili in una conferenza stampa post-match. Il giovane spagnolo, al suo primo grande torneo in Asia dopo il ritorno dall’infortunio al polso a Tokyo, non è riuscito a trovare ritmo e stabilità, mostrando un gioco nervoso e irregolare.

Bergs batte Alcaraz: i dettagli del match

Fin dal primo scambio, Bergs ha imposto un ritmo serrato, limitando al minimo i break point conceduti ad Alcaraz. Nel primo set, la svolta è arrivata al settimo gioco, quando il belga ha spezzato il servizio del campione con un break chirurgico, portando il punteggio sul 5-4.

L’ultimo game è stato una battaglia di scambi, ma l’esperienza di Bergs ha prevalso,

Il primo set: il break decisivo

Il momento cruciale è stato il punto di rottura al quinto game di Bergs, dove una serie di errori non forzati di Alcaraz ha consentito al belga di agganciare il servizio per la prima volta del match. Alcaraz, visibilmente frustrato, ha commesso cinque doppi falli consecutivi, compromettendo ulteriormente la sua capacità di rimontare.

Il tie-break finale

Il secondo set si è concluso con un intenso tie-break. Alcaraz ha avuto tre occasioni di break, ma le palle si sono dimostrate imprevedibili alcuni rimbalzi eccessivamente alti, altri troppo bassi, impedendogli di eseguire i colpi di risposta. Bergs, più freddo sotto pressione, ha chiuso il tie-break 7-4, capitalizzando su due punti di vantaggio ottenuti grazie a un servizio preciso.

Le polemiche di Alcaraz: campo e palline

Dopo la sconfitta, Alcaraz ha sollevato accuse contro gli organizzatori, sostenendo che il rimbalzo delle palline fosse “altrettanto veloce in un colpo e scivoloso nell’altro”. Ha spiegato che, a differenza dei primi turni, il campo sembrava “più lento” e le palline più ingrossate, creando un contesto di gioco poco uniforme. L’atleta ha chiesto interventi immediati per garantire condizioni di gioco coerenti durante l’intero torneo.

Le dichiarazioni in post-match

Nel conferenza stampa, Alcaraz ha dichiarato: “È doloroso perdere così, soprattutto dopo il buon umore di Tokyo. Mi aspettavo un po’ di fortuna nei momenti chiave, ma non è arrivata. Il tennis è così, chi sfrutta le occasioni vince”. Ha inoltre criticato la gestione delle palline, chiedendo una revisione delle specifiche tecniche per i prossimi eventi.

Ripercussioni sul ranking e i prossimi impegni

Con la sconfitta, Alcaraz rischia di terminare l’anno al secondo posto del ranking, dietro Sascha Zverev ormai favorito per il titolo finale del Masters 1000 di Shanghai. L’assenza di Jannik Sinner fuori per un’infiammazione al ginocchio, ha ulteriormente spianato la strada a Zverev. Alcaraz, però, ha ancora tre appuntamenti importanti: il Six Kings Slam a Riyad, il Masters 1000 indoor di Parigi e le ATP Finals di Torino, oltre alla Final 8 di Coppa Davis a Bologna.

Nel frattempo, altre partite del torneo hanno fornito spunti interessanti: Stefanos Tsitsipas ha superato Fritz in una lotta di oltre due ore, guadagnandosi il prossimo scontro contro Medvedev; Julián Jodar ha lottato fino all’ultimo punto contro Lehecka; Tommy Paul affronterà Bergs nei quarti, mentre Van de Zandschulp ha eliminato Fils. Il tabellone degli ottavi promette ulteriori sorprese e duelli all’ultimo respiro.