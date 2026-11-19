Pioggia e vento sull'Italia, breve miglioramento poi sarà ancora maltempo: l...

Pioggia e vento sull'Italia, breve miglioramento poi sarà ancora maltempo: l...

(Adnkronos) - Piogge abbondanti al Centro-Nord e sul versante tirrenico, forti venti di Libeccio con mareggiate sulle coste esposte e temperature ancora sopra le medie del periodo. E' questo il quadro degli esperti nelle previsioni meteo di oggi, giovedì 19 novembre, che analizzano la rapida pertu...

(Adnkronos) – Piogge abbondanti al Centro-Nord e sul versante tirrenico, forti venti di Libeccio con mareggiate sulle coste esposte e temperature ancora sopra le medie del periodo. E’ questo il quadro degli esperti nelle previsioni meteo di oggi, giovedì 19 novembre, che analizzano la rapida perturbazione atlantica che sta attraversando l’Italia.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come il passaggio frontale risulterà veloce ma intenso nella prima parte di giovedì, lasciando spazio a una fase più asciutta tra venerdì e sabato prima di un nuovo peggioramento domenica.

Giovedì: rapida perturbazione al Centro-Nord, miglioramento pomeridiano



Giovedì 19 Novembre la mattinata sarà molto perturbata con precipitazioni diffuse di 20-35 mm/24h su Liguria di Levante, Alta Toscana, Umbria, Lazio e Alta Campania e picchi di 45-60 mm/24h sui rilievi apuani e appenninici; piogge di 10-20 mm/24h bagneranno anche la Pianura Padana in rapido spostamento verso il Nord-Est.

Dal pomeriggio il tempo migliorerà rapidamente al Nord-Ovest, sulla Val Padana e sulla Toscana, mentre persisteranno fenomeni di 10-20 mm/24h sull’Appennino centro-meridionale e sul basso Tirreno.

Sulle Alpi occidentali, tra il Monte Bianco e il Cervino, cadrà neve abbondante oltre i 1800-2000 metri con altri 25-40 cm, mentre sugli Appennini pioverà anche sulle vette.

Il Libeccio soffierà con raffiche di burrasca di 65-85 km/h rendendo agitati i mari occidentali con onde di 2,5-4 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas, e mareggiate su Liguria di Levante, Toscana e Sardegna occidentale, a fronte di bacini molto mossi altrove con 1,5-2,5 metri.

Minime di 6-10°C al Nord, 9-13°C nelle zone interne del Centro e 14-18°C lungo i litorali tirrenici, al Sud e sulle Isole Maggiori, con punte fino a 18-19°C sulle coste meridionali; massime di 12-15°C al Nord, 16-20°C al Centro e 20-23°C al Sud con picchi di 25-26°C in Sicilia.

Venerdì e sabato: ampie schiarite e tempo prevalentemente asciutto



Venerdì 20 Novembre arriveranno ampie schiarite su gran parte del Paese, salvo residui piovaschi di 5-15 mm/24h sul basso Tirreno e precipitazioni ancora attive sulla Valle d’Aosta occidentale e sui rilievi alpini confinali; tra il Monte Bianco e il Cervino sono attesi altri 35-45 cm di neve oltre i 1800-2000 metri e fino a 50 cm oltre i 2500 metri, per un accumulo totale superiore ai 150 cm dall’inizio della settimana, mentre sugli Appennini la neve sarà assente.

Soffieranno ancora venti sostenuti di Libeccio e Ponente con raffiche di 45-60 km/h e mari molto mossi a ponente con onde di 1,5-2,5 metri, mossi sugli altri bacini con 1-1,25 metri.

Minime di 4-8°C al Nord, 7-11°C nelle zone interne del Centro e 12-17°C lungo le coste, al Sud e sulle Isole Maggiori; massime di 11-15°C al Nord, 15-18°C al Centro e 18-23°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Sabato 21 Novembre proseguirà la fase soleggiata e asciutta su quasi tutto il territorio, salvo isolati piovaschi di 5-10 mm/24h in Valle d’Aosta e Campania e deboli spruzzate di neve oltre i 1800-2000 metri sui rilievi valdostani di confine.

Venti occidentali in attenuazione fino a 30-40 km/h, mari molto mossi a ponente con onde di 1,5-2 metri in scaduta e poco mossi o mossi altrove con 0,5-1,25 metri.

Minime di 3-7°C al Nord, 5-9°C nelle aree interne del Centro e 11-15°C sui litorali, al Sud e sulle Isole Maggiori; massime di 12-16°C al Nord, 16-19°C al Centro e 18-21°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Domenica: nuova perturbazione atlantica in arrivo



Domenica 22 Novembre si delinea l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porterà condizioni instabili e a tratti perturbate con piogge diffuse di 15-30 mm/24h al Centro-Nord, sulla Sardegna e lungo la fascia tirrenica fino alla Campania, mentre il versante adriatico vedrà nuvolosità più irregolare.

Tornerà la neve sulle Alpi fino a quote intorno ai 1500-1600 metri con 15-25 cm e sugli Appennini settentrionali oltre i 1700-1900 metri con 5-10 cm.

Rinforzerà nuovamente il Libeccio con raffiche di 45-60 km/h e mari molto mossi a ponente con onde di 1,5-2,5 metri, mossi altrove con 1-1,25 metri.

Minime di 3-7°C al Nord, 6-10°C nelle zone interne del Centro e 11-14°C lungo le coste, al Sud e sulle Isole Maggiori; massime di 10-14°C al Nord, 14-17°C al Centro e 17-20°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

L’evoluzione per l’inizio della prossima settimana permane invece caratterizzata da elevata incertezza all’interno di una circolazione atlantica ancora dinamica.

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

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