Roma, 19 nov. (askanews) – Il 4 luglio non è per gli americani soltanto la festa del compleanno della nazione, ma anche un momento di riflessione collettiva. Come ha spiegato lo storico Pierangelo Castagneto, intervenuto al Centro Studi Americani per il Festival della Cultura Americana a Roma, dal 1776 gli Stati Uniti si interrogano sul significato della propria indipendenza e sulla tenuta dei principi di libertà, uguaglianza e autonomia.La domanda, secondo Castagneto, resta aperta: la “promessa americana” è stata mantenuta o il cammino verso una piena realizzazione di quei valori è ancora lungo? Il 4 luglio, infatti, viene ricordato non solo da scrittori e poeti, ma anche dalla cultura popolare e dalla musica.Castagneto ha citato i Beach Boys come esempio di come una band famosissima abbia usato la ricorrenza in un momento critico della storia americana per porre domande sul percorso della nazione e suggerire risposte, più o meno condivisibili, sull’esperimento americano ancora in corso.

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