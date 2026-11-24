(Adnkronos) - L'idolo di Pierfrancesco Favino? Francesco Totti. L'attore romano, e noto tifoso romanista, ospite oggi, martedì 24 novembre, a Belve su Rai2 ha svelato il suo più grande limite: interpretare l'ex Capitano della Roma. Incalzato da Francesca Fagnani, Favino ha raccontato che non pot...

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L’idolo di Pierfrancesco Favino? Francesco Totti. L’attore romano, e noto tifoso romanista, ospite oggi, martedì 24 novembre, a Belve su Rai2 ha svelato il suo più grande limite: interpretare l’ex Capitano della Roma. Incalzato da Francesca Fagnani, Favino ha raccontato che non potrebbe mai vestire il ruolo dell’ex calciatore perché per lui “sarebbe troppo”.

“Ci sono delle divinità che non devono essere toccate. Il Pupone lasciamolo là”, dice Favino.

L’attore non era consapevole che dopo la sua intervista sarebbe arrivato in studio proprio Francesco Totti, anche lui ospite della prima puntata di Belve. “Vuole sapere chi viene dopo di lei?”, gli chiede Fagnani. “Totti? No! Ma lo incontro? Mi prostro”, dice Favino, emozionatissimo.

“Ma si siede qui? Dopo di me?”, aggiunge l’attore, indicando la sua sedia. E poi scherza: “Allora dopo gliela pulisco”.

Tra le domande di Fagnani non poteva mancare quella sul ‘circoletto’ ormai appuntamento immancabile ogni volta che un attore si accomoda sullo sgabello di Belve. L’espressione prende spunto dall’intervista a Giuliana De Sio del 2018 in cui l’attrice denunciava un sistema chiuso in cui lavorerebbero sempre gli stessi volti.

Favino ammette: “La tessera circoletto? A volte sono dentro e a volte fuori. Devo rinnovarla spesso – scherza – sempre che esista”.

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