La domenica 15 novembre Rai 1 accende nuovamente i riflettori su Domenica In, il tradizionale contenitore pomeridiano condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Il programma, girato negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, partirà alle ore 14:00 e promette una serata variegata, in cui musica, cinema, talk e attualità si intrecciano in un unico flusso.

Il debutto musicale di Rocco Hunt e Clementino

Il rapper Rocco Hunt e il cantautore Clementino accenteranno il palcoscenico con la presentazione del loro primo disco insieme, intitolato “The album”. Si tratta di una collaborazione inattesa, capace di unire le sonorità urban di Hunt alla vibrazione più melodica di Clementino, creando un prodotto che punta a conquistare le classifiche italiane.

Durante l’intervista i due artisti parleranno del percorso creativo, dei testi che raccontano storie di vita quotidiana e dei progetti futuri che li attendono.

Vanessa Scalera e il nuovo film di Edoardo De Angelis

L’attrice Vanessa Scalera sarà ospite per illustrare “Il fuoco che ti porti dentro”, il film diretto da Edoardo De Angelis in uscita nelle sale a partire dal 19 novembre.

La pellicola, ambientata in un contesto di tensione emotiva, vede Scalera nei panni della protagonista, il cui percorso interiore è al centro della narrazione. Durante la puntata la regista e l’attrice condivideranno aneddoti dal set, i temi principali affrontati dal film e le aspettative sul pubblico.

Carlo Ponti Jr. racconta Sophia Loren e il brano dedicato

Il maestro Carlo Ponti Jr. offrirà un segmento dedicato alla figura leggendaria di Sophia Loren, rievocando ricordi familiari e momenti chiave della sua carriera. Nel contesto di questo omaggio, presenterà “A storia e Sufì”, canzone composta e interpretata dal tenore Pasquale Esposito in tributo all’icona del cinema italiano. Il brano, caratterizzato da una melodia classica e da un testo che esalta la figura di Loren, sarà eseguito in studio, con la possibilità di ascoltare i dettagli della sua creazione.

Talk su “Ballando con le stelle” e altri ospiti

Il talk dedicato al popolare reality “Ballando con le stelle” vedrà la partecipazione di Monica Guerritore, Andy Diaz, Jimmy Ghione ed Eugenio Finardi. Accanto a loro, gli opinionisti Anna Pettinelli, Alba Parietti, Rossella Erra e Enzo Miccio con la consueta classifica “Top 5”. Una breve incursione di Vincenzo De Lucia arricchirà ulteriormente la discussione, offrendo spunti su performance, coreografie e curiosità dietro le quinte.

Marco Bocci e la fiction “177 giorni. Il rapimento di Farouk”

L’attore Marco Bocci comparirà in studio per presentare la nuova fiction “177 giorni. Il rapimento di Farouk”, la cui trasmissione avrà inizio su Rai 1 lunedì 16 novembre, per una durata di tre puntate. Bocci, protagonista della serie, illustrerà il contesto narrativo, la complessità dei personaggi e le motivazioni che hanno spinto il regista a scegliere questa storia drammatica. Gli spettatori potranno anticipare alcuni colpi di scena e le tematiche affrontate nella produzione.

Attualità: la storia di Jessica Scarpa

Nel segmento dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno racconteranno la vicenda di Jessica Scarpa, una donna che ha combattuto una dura battaglia per la vita. Al tavolo saranno presenti il marito Emanuele Scaranna, il Professore Giovanni Butturini, chirurgo che ha operato la paziente, e il giornalista Piero Sansonetti. Il racconto metterà in luce la determinazione della protagonista, il supporto della famiglia e le implicazioni mediche della sua esperienza.

Il pranzo della domenica: Eurochocolate 2026 a Perugia

Per completare il palinsesto, Savino Zaba condurrà il servizio “Il pranzo della domenica” direttamente a Perugia, dove si svolgerà Eurochocolate 2026, uno degli eventi internazionali più attesi dedicati al cioccolato. Il festival, che riunisce produttori, chef e appassionati, presenterà degustazioni, workshop e le ultime tendenze del settore. Accanto a Zaba, la nuova band guidata dal frontman Timothy Cavicchini accompagnerà la puntata con una performance musicale, creando un collegamento tra cultura gastronomica e intrattenimento.