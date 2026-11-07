Il conto alla rovescia per le feste è già iniziato e il tempo si accorcia: il weekend del 6-8 novembre è l’occasione ideale per concedersi qualche ora davanti allo schermo. Abbiamo selezionato i titoli più interessanti, dai drammi al cinema alle serie da binge-watching, passando per alcune trasmissioni classiche che torneranno in programmazione. Che tu preferisca l’atmosfera buia di una sala o il comfort del divano, troverai qualcosa che cattura l’attenzione e stimola la riflessione.

Film al cinema: tre proposte da non perdere

Se domani non torno

Il nuovo dramma Se domani non torno racconta la tragica storia di Giulia Cecchettin, una giovane vittima di femminicidio, e del suo percorso di ricostruzione familiare. Il racconto, basato sul libro del padre di Giulia, mette in luce la volontà di restituire dignità a una ragazza piena di sogni, trasformandola da semplice vittima a simbolo di resilienza.

Con Sabrina Martina nel ruolo di Giulia, il film ottiene un voto di 6,8 ed è consigliato per chi cerca una storia emotiva e reale.

Wild Horse Nine

In Wild Horse Nine si intrecciano tensioni politiche e spionaggio nella notte del colpo di Stato cileno del 1973. Due agenti della CIA, Chris e Lee, recati sull’Isola di Pasqua da MJ, un superiore enigmatico, si trovano al centro di un intrigo che coinvolge giovani studentesse ribelli.

Con la presenza di John Malkovich e Sam Rockwell, il film ha conquistato i critici, guadagnando un voto di 8,5 e facendo parlare già di una possibile candidatura agli Oscar.

Hope

L’azione coreana Hope porta sullo schermo una bestia misteriosa che semina terrore in un villaggio vicino al confine nord-coreano. Il goffo tenente Bum-seok e la sua squadra indagano sugli attacchi, rivelando segreti inquietanti dietro la creatura. Il film, acclamato a Cannes, ottiene un voto di 8,5 e si propone come una combinazione di suspense, horror e critica sociale.

Serie in streaming: le tre scelte più avvincenti

The Traitors 2 (Prime Video)

Il reality-game The Traitors 2 torna su Prime Video con Alessia Marcuzzi alla conduzione. Un gruppo di volti noti deve navigare tra alleanze, tradimenti e missioni per aggiudicarsi il montepremi. Tra i concorrenti troviamo Lorella Cuccarini, Pasquale La Rocca e Giulia Salemi. La dinamica di fiducia / sospetto è il cuore del format, che ha ricevuto un voto di 7,8 per la sua capacità di generare colpi di scena continui.

Black Doves 2 (Netflix)

La seconda stagione di Black Doves riprende le avventure della spia Helen, interpretata da Keira Knightley, che vive una doppia vita tra la moglie di un politico e una agente segreta. In questa fase, Helen è coinvolta in un complotto più pericoloso, con scenari che si estendono fino all’Italia. Il thriller ottiene un voto di 7,8 e mantiene alta la tensione con rivelazioni che minacciano la sua identità.

The Greatest (Prime Video)

The Greatest è la prima serie autorizzata sulla vita di Muhammad Ali, con Jaalen Best nel ruolo di Cassius Clay. Dal quartiere di Louisville al ring mondiale, la narrazione segue le sfide personali, le decisioni coraggiose e la trasformazione in una leggenda della boxe. Con un voto di 6,5, la serie offre un ritratto umano di un’icona sportiva, ideale per chi ama le biografie ispiratrici.

Classici in TV: ritorni imperdibili

Il fine settimana offre anche occasioni per riscoprire grandi classici. Venerdì 6 novembre alle 21:26 su Italia1 verrà trasmessa Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo capitolo della saga magica. Sabato 7 novembre, alle 21:15, su TwentySeven, è in onda La Papessa, la storia di una donna inglese che, travestita da uomo, diventa Papa. Domenica 8 novembre, alle 21:10, Rai Movie ripropone Le crociate, il kolossal di Ridley Scott ambientato durante l’assedio di Gerusalemme del 1187. Queste proiezioni, valutate rispettivamente con voti di 7,8, 7 e 6, rappresentano un’ottima alternativa per chi vuole accompagnare il weekend con film già amati.