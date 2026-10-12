Il 13 ottobre è una giornata ricca di decisioni politiche, incontri internazionali e spettacoli sportivi: ecco il calendario dettagliato.

Il calendario del 13 ottobre 2026 è caratterizzato da una concentrazione di eventi istituzionali, economici e sportivi che coinvolgono Roma, capitali europee e città extraeuropee. Il giorno inizia con le ore più formali a Palazzo Chigi, per poi sfociare in dibattiti pubblici nella capitale e culminare con due appuntamenti di Champions League in Spagna e Italia.

Parallelamente, una serie di incontri internazionali si svolgono a Bangkok, Lussemburgo, Vienna, Ginevra e Ceuta, confermando l’importanza strategica della data a livello globale.

Agenda politica italiana per il 13 ottobre 2026

In Italia, la mattina è dominata da tre grandi assemblee. Alle 9:00 il Senato apre la giornata con l’esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2026 e della relativa relazione al Parlamento, passo fondamentale per le previsioni di bilancio dell’anno successivo.

Subito dopo, la Camera dei Deputati riprende lo stesso procedimento, suddividendo la seduta in due fasce (9:00-13:30 e 15:00-20:00) per garantire ampi spazi di discussione. Questa doppia lettura parlamentare rappresenta il quadro di riferimento per le politiche fiscali future.

Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi

Alle 19:00, nel cuore dell’esecutivo, il Consiglio dei ministri si riunisce a Palazzo Chigi.

L’incontro è atteso per definire le linee di azione su temi quali la sicurezza energetica, le riforme strutturali e le prossime negoziazioni con l’Unione europea. Il ministro degli Esteri Tajani parteciperà anche a una sessione pubblica più tardi nella giornata, rafforzando il collegamento tra politica interna ed estera.

Forum Confesercenti in Piazza del Popolo

Il pomeriggio si sposta verso la Piazza del Popolo dove alle 11:30 avvia il Confesercenti Forum 2026. L’evento, che si estende fino al 14 ottobre, vede la presenza del presidente Gronchi che incontra i leader del mondo imprenditoriale: Bignami alle 11:30, Fratoianni alle 12:30, Bonelli alle 15:00, Lupi alle 16:00, Calenda alle 17:00 e Tajani alle 18:00. Il forum è concepito come un crocevia tra politica, economia, credito, lavoro, innovazione e intelligenza artificiale con la partecipazione dei ministri Marina Elvira Calderone e Francesco Lollobrigida nella fase conclusiva.

Riunioni internazionali contemporanee

Il 13 ottobre non è soltanto un giorno di agenda nazionale. A Bangkok, dal 12 al 18 ottobre, si tengono gli incontri annuali del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Tra i partecipanti di rilievo figurano il ministro Giancarlo Giorgetti la presidente della BCE Christine Lagarde e il direttore di Piero Cipollone. L’obiettivo è delineare strategie comuni per la stabilità finanziaria globale, con una particolare attenzione alle sfide post-pandemiche.

Consiglio UE a Lussemburgo: Ambiente e Affari Esteri

Il Consiglio europeo si riunisce a Lussemburgo su due fronti distinti. Da una parte, il consiglio “Ambiente” discute la revisione del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE e prepara le posizioni per la prossima COP31 e la COP17 sulla biodiversità. Dall’altra, il consiglio “Affari Esteri” affronta le tensioni in Ucraina, la situazione del Medio Oriente e le prospettive di ampliamento della NATO, sotto la presidenza dell’Alta rappresentante Kaja Kallas.

OPEC a Vienna e OMS a Ginevra

Il 13 ottobre, a Vienna l’OPEC pubblica il suo rapporto mensile sul mercato petrolifero, fornendo dati cruciali per i mercati energetici mondiali. Contemporaneamente, a Ginevra l’Organizzazione Mondiale della Sanità tiene una conferenza stampa sulle nuove raccomandazioni vaccinali, un passo importante per la gestione della salute pubblica dopo la crisi sanitaria globale.

Sport, cultura e innovazione nel weekend

Il calcio italiano pulisce la pista del 13 ottobre con due match della Champions League. Alle 21:00, lo Stadio De la Cerámica di Villareal ospita il confronto Villareal-Napoli mentre lo Stadio Meazza di Milano accoglie Inter-Club Brugge. Entrambe le partite sono decisive per la fase a gironi, con i club che cercano i tre punti fondamentali.

Eventi di business e tecnologia: Salone dell’Auto, Cybertech Europe e Bloomberg New Economy

Dal 12 al 18 ottobre, Parigi accoglie il Salone dell’Auto 2026 la 91ª edizione del Mondial de l’Auto, dove le case automobilistiche presentano le ultime soluzioni di mobilità elettrica e i concept più avveniristici. In Italia, dal 13 al 14 ottobre, Roma ospita Cybertech Europe al centro congressi La Nuvola, con focus su cybersecurity, intelligenza artificiale e resilienza digitale. Parallelamente, dal 13 al 15 ottobre, Nuova Delhi organizza il Bloomberg New Economy Forum che vede intervenire il funzionario della Federal Reserve Christopher J. Waller e Mario Draghi sui temi della transizione energetica e della governance globale.

Iniziative italiane: rap “L’Italia che frana”, centenario ISTAT e cinema

In occasione della Giornata Internazionale per la Riduzione dei Rischi da Disastri Naturali, l’Associazione Stampa Estera presenta alle 10:00 a Roma il brano rap intitolato “L’Italia che frana”, con l’intervento del ministero per la Protezione Civile Musumeci. Nella stessa giornata, alle 12:00, l’ISTAT celebra il suo centenario con una mostra digitale “Contiamo l’Italia, contiamo per il futuro” al Palazzo delle Esposizioni. Inoltre, dal 13 al 25 ottobre, la Festa del Cinema di Roma offre una programmazione ricca di proiezioni, retrospettive e incontri con registi internazionali, chiudendo il weekend culturale con grande slancio.