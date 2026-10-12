Una rassegna di due giorni tra formaggi premiati, abbinamenti vinari e attività sorprendenti per grandi e piccini a Morbegno.

Il Consorzio Turistico Porte di Valtellina riunisce, per la 119ª edizione della Mostra del Bitto, produttori, chef e appassionati in un weekend che si apre sabato 17 ottobre alle 10:00 e si chiude domenica 18 ottobre alle 18:00. Il palco principale è Piazza Sant’Antonio, ma l’evento si snoda lungo tutto il centro storico, coinvolgendo via Vanoni, Palazzo Malacrida, i Giardinetti sul Bitto e il Parco della Bosca.

Concorso dei formaggi: Bitto, Valtellina Casera, Scimudin e Latteria

Al centro della manifestazione si trova il concorso dei formaggi dove sono in gara quattro eccellenze della valle: il Bitto la Valtellina Casera lo Scimudin e la Latteria. Le forme, comprese quelle stagionate fino a dieci anni vengono valutate da una giuria di esperti assaggiatori.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 17 ottobre alle 11:00, mentre la premiazione è prevista per domenica 18 ottobre alla stessa ora, sul palco allestito in Piazza Sant’Antonio.

Giudici e protagonisti del settore

Tra i membri della giuria figurano rappresentanti della Comunità Montana Valtellina, del Consorzio di Tutela dei Formaggi e personalità del mondo agroalimentare.

Al loro fianco operano allevatori, casari e produttori, i veri artefici della filiera, che raccontano dal vivo le tecniche di lavorazione e le tradizioni legate al Bitto e agli altri formaggi.

Il percorso “Cheese & Wine” e le masterclass degli chef

Una novità dell’edizione 2026 è il Giro Bitto Cheese & Wine un itinerario del gusto articolato in quattro cantine del centro storico. In ciascuna location si svolgono masterclass in cui chef di fama – Gianni TarabiniDavide Maddalena e Matteo Reghenzani – propongono abbinamenti tra formaggi, vini locali e confetture. Inoltre, Romeo Landi del ristorante Il Beccaccino di Sorico, presenta due showcooking dedicati alla bresaola IGP e al suo abbinamento con i formaggi valtellinesi.

Tradizione e innovazione: giochi, spettacoli e attività per tutti

Il programma ricrea le atmosfere delle feste popolari con il Palo della cuccagna (riproposto sabato dalle 17:30 e in serata) e l’Incanto dei canestri dove le forme vincitrici del concorso verranno battute l’ultima ora della manifestazione. Per chi cerca qualcosa di più tecnologico, è disponibile un’esperienza di alpeggio in visori 3D mentre Palazzo Malacrida ospita una Cheese Escape Room. Il Mystery Taste trasforma la degustazione in un gioco giallo, e il funambolo Andrea camminerà su un filo sospeso a 14 metri di altezza, attraversando la città in uno spettacolo a cielo aperto.

Organizzazione, servizi e supporto istituzionale

L’evento è promosso dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno e organizzato dal Consorzio Turistico Porte di Valtellina, in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei Formaggi Valtellina Casera e Bitto e Sviluppo Creativo. Alla presentazione ufficiale hanno partecipato Maurizio Papini, Viola Vanini, Marco Deghi, l’assessore Andrea Ruggeri e la presidente della Camera di Commercio Loretta Credaro, oltre a rappresentanti di Confcommercio e Confartigianato. Una navetta gratuita collega il Polo Fieristico Provinciale al centro città, facilitando gli spostamenti dei visitatori.

Per le famiglie sono previste cacce al tesoro, laboratori didattici sulla mungitura, percorsi sensoriali e una fattoria degli animali. Le degustazioni, con abbinamenti a base di caprini aromatizzati, ricotta con miele, scimudin, burro di montagna e dolci a base di grano saraceno, castagne e miele, possono essere prenotate online o sul posto, fino a esaurimento posti.