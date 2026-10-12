Un proiettile ha colpito il terminal domestico dell’aeroporto di Riyadh, uccidendo un pakistano e ferendo undici viaggiatori, in un contesto di crescente conflitto regionale.

Un proiettile ha colpito il terminal del aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh la sera di domenica: è stato ucciso un cittadino pakistano e 11 persone sono rimaste ferite.

L’episodio è significativo per l’interruzione delle operazioni e per il collegamento diretto con una serie di attacchi che hanno interessato lo stesso scalo nei giorni precedenti; l’aeroporto era stato già chiuso dopo esplosioni precedenti e le autorità hanno annunciato controlli di sicurezza e ispezioni approfondite prima di qualsiasi riapertura.

Dinamica dell’incidente più recente

La General Authority of Civil Aviation ha confermato che il colpo è avvenuto intorno alle 20:30 locali (17:30 GMT) mentre un aereo stava taxiando sulla pista; un testimone a bordo ha visto un lampo di luce e un piccolo incendio sull’asfalto vicino ad aeromobili parcheggiati.

L’aereo è stato riportato al gate e i passeggeri sono stati fatti sbarcare e allontanare dall’area. Le 11 persone ferite sono state trasportate in diversi ospedali per cure mediche.

Campagna di attacchi contro King Khalid e bilancio complessivo

Il colpo di domenica si somma a una serie di aggressioni che hanno colpito lo stesso aeroporto: giovedì un missile Houthi aveva colpito i terminal, causando la morte di almeno tre cittadini sauditi, tra cui un pilota.

Sabato precedente l’attacco era stato segnato come il più grave dall’inizio del conflitto tra US-Israel e l’Iran: una bomba aveva ucciso 12 persone e ferito più di 300, lasciando lo scalo inattivo per giorni. Le autorità avevano mantenuto l’aeroporto chiuso per garantire la sicurezza del personale e dei passeggeri mentre venivano condotte valutazioni dei danni.

Impatto sul traffico aereo e sulle infrastrutture

Un attacco con missili e ordigni ha già causato cancellazioni e sospensioni: sono stati annullati 331 voli, pari al 41% del traffico programmato nel periodo immediatamente successivo, con ripercussioni sugli scali di Gedda e Dammam. Tra i danni materiali segnalati risultano piste, aree di supporto e sistemi di comunicazione compromessi; un Airbus della compagnia di bandiera Saudia è stato distrutto e sono stati segnalati danni collaterali a edifici civili vicini, tra cui un kindergarten e un complesso medico.

Gli effetti sulle operazioni hanno portato alcune compagnie internazionali a sospendere i collegamenti verso Riyadh e hanno imposto riorganizzazioni logistiche per eventi programmati in città. Il Future Investment Initiative e il World Petroleum Congress hanno comunicato misure straordinarie per garantire trasferimenti e sicurezza dei delegati.

Responsabilità, reazioni e rischi per le rotte commerciali

Gli Houthi ribelli yemeniti sostenuti da Teheran, hanno rivendicato le aggressioni contro King Khalid. Il portavoce della coalizione saudita ha definito l’azione ” crimine di guerra ” contro un terminal passeggeri, annunciando la volontà di “rispondere con fermezza alle azioni contro infrastrutture civili”.

Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha scritto su X: “Le forze armate yemenite rinnovano il loro avvertimento a tutte le compagnie aeree, al personale, ai lavoratori e ai viaggiatori contro l’utilizzo degli aeroporti e dello spazio aereo sauditi”. Le minacce hanno aumentato il timore di un’interruzione delle rotte petrolifere nella regione: lo Stretto di Bab al-Mandeb è considerato un’alternativa al più critico Stretto di Hormuz e un suo controllo limiterebbe le esportazioni di greggio dal Golfo con potenziali ripercussioni sui prezzi globali.

Le autorità militari saudite hanno intensificato le operazioni nello Yemen e intercettato altri ordigni nelle aree a sud-est della capitale, vicino alla base aerea Prince Sultan, mentre il presidente Donald Trump ha dichiarato l’intenzione di parlare con il principe ereditario Mohammed bin Salman circa possibili azioni coordinate.

Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2026. Le indagini sull’episodio di domenica e le verifiche sui danni continuano sotto il coordinamento della General Authority of Civil Aviation, con controlli di sicurezza estesi e monitoraggio delle rotte aeree e navali.