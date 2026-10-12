Il panorama politico polacco si sta riscaldando in vista delle elezioni generali previste per l’autunno 2027. Tra le dinamiche più accese troviamo la corsa al comune di Cracovia dove il risultato del primo turno potrebbe dare un impulso importante a chiunque voglia guidare il paese nei prossimi quattro anni.

Łukasz Gibała conquista il primo turno a Cracovia

L’indipendente Łukasz Gibała leader del movimento Cracovia per i Residenti ha ottenuto il primo posto nella tornata elettorale del 27 settembre, superando il candidato sostenuto dal Primo Ministro Donald Tusk. Entrambi i candidati sono ora destinati a un ballottaggio, che si terrà a breve, segnando un passo decisivo nella lotta tra la coalizione di centro-destra e le forze civili locali.

La vittoria di Gibała, seppur non definitiva, indica una crescente fiducia degli elettori verso soluzioni al di fuori del tradizionale schieramento di Koalicja Obywatelska.

Le proposte urbane di Gibała: più ordine, meno “Bangkok”

Durante il dibattito, Gibała ha posto l’accento su problemi di ordine pubblico, denunciando la proliferazione di locali go-go, club di intrattenimento e attività di nagatori che, a suo avviso, trasformerebbero la storica città in una seconda Bangkok.

Ha sottolineato l’esistenza di una norma sul parco culturale che vieta il «nagare», ma che rimane poco applicata. Il candidato ha promesso di far rispettare la legge e di dedicare risorse al miglioramento delle infrastrutture pedonali, citando l’assenza di marciapiedi in molte zone come priorità da risolvere.

Tensioni nazionali: sabotaggio al satellite Starlink e minacce russe

Nel frattempo, il ministro dell’Informatica ha attribuito l’incendio al terminale Starlink sulla costa polacca a un atto di sabotaggio. La dichiarazione arriva mentre il governo segnala tra 2 000 e 3 000 attacchi informatici quotidiani contro le proprie infrastrutture, evidenziando la vulnerabilità digitale del Paese. Parallelamente, il Primo Ministro Tusk ha lanciato un avvertimento: la Russia intensificherà le operazioni militari contro l’Ucraina e i suoi alleati dell’Europa orientale durante l’autunno e l’inverno, aumentando il livello di allerta nazionale.

Il drone scoperto al largo della costa polacca

Il 16 settembre è stato rinvenuto, al largo della costa di Polonia un drone senza pilota dotato di un ordigno esplosivo. Le autorità non hanno ancora accertato la missione del velivolo, ma il ritrovamento sottolinea la crescente presenza di minacce aeree non convenzionali nella regione baltica, un fattore di preoccupazione per la sicurezza nazionale.

Prospettive per le elezioni del 2027

Il risultato di Cracovia è già oggetto di analisi da parte di tutti i principali attori politici. Un possibile trionfo di Gibała potrebbe indebolire la coalizione di centro-destra guidata da Tusk, fornendo slancio a forze come PiS e indicare un cambiamento nell’umore dell’elettorato urbano. Al contrario, un ballottaggio stretto o una vittoria del candidato di Tusk rafforzerebbe la percezione di continuità della politica nazionale, con ricadute decisive sulle campagne elettorali del 2027.