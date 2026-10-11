Le forze di polizia hanno catturato il sospetto di un attentato contro il premier Tusk e il ministro della Difesa, scatenando un allarme nazionale.

Un’indagine condotta dalle autorità di Varsavia ha portato all’arresto di un cittadino sospettato di aver formulato un piano di assassinio contro il premier Donald Tusk e il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. L’operazione, definita dal capo del governo come «rapida e decisa», è stata resa pubblica tramite i canali social ufficiali del premier, che ha ringraziato gli agenti per la tempestiva azione.

Il presidente del Consiglio ha scritto su X che l’individuo, già individuato grazie a segnalazioni dei servizi di intelligence è stato fermato senza incidenti. Tusk ha sottolineato che la sicurezza dei rappresentanti dello Stato è una priorità assoluta e che le forze dell’ordine hanno dimostrato la massima professionalità nella gestione della minaccia.

Arresto del sospetto e dichiarazioni del premier

L’uomo, la cui identità non è stata ancora resa pubblica, è stato trattenuto nella tarda mattinata di oggi. Secondo le comunicazioni ufficiali, le indagini hanno avuto inizio dopo che la Polizia ha ricevuto informazioni precise su un possibile attentato. Il ministro dell’Interno, Marcin Kierwinski, ha confermato l’arresto sul suo profilo X, aggiungendo che gli investigatori stanno ora esaminando i collegamenti del sospetto con eventuali gruppi estremisti.

Reazione della Polizia

Le forze di ordine hanno dichiarato che l’intervento è avvenuto in piena operatività, senza necessità di uso di armi. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione approfondita del domicilio del sospetto, sequestrando dispositivi elettronici e documenti ritenuti utili ai fini dell’indagine. La Polizia ha inoltre attivato un protocollo di protezione per il premier e per il ministro della Difesa, includendo il rafforzamento delle misure di sicurezza presso le loro residenze e le sedi istituzionali.

Allerta nazionale e incontro di emergenza dei servizi di sicurezza

Il giorno stesso dell’arresto, il ministro dell’Interno e il coordinatore dei Servizi Speciali, Tomasz Siemoniak, hanno ordinato l’attivazione di una riunione d’emergenza presso il Centro antiterrorismo dell’Agenzia per la Sicurezza Interna (ABW). L’incontro ha coinvolto le principali agenzie di intelligence, la Polizia, i Carabinieri e il comando delle forze armate, con l’obiettivo di valutare il livello di minaccia e di coordinare le risposte operative.

Durante la sessione, le autorità hanno sottolineato che il paese si trova in uno stato di “massima allerta” e hanno invitato tutti gli enti pubblici a intensificare le attività di sorveglianza su infrastrutture critiche, installazioni militari e punti logistici strategici. Il messaggio chiave è stato quello di mantenere alta la vigilanza, senza generare panico nella popolazione.

Indagini precedenti e possibili collegamenti

Negli ultimi giorni, i servizi di sicurezza polacchi avevano già arrestato otto persone sospettate di orchestrare operazioni di sabotaggio in varie zone del Paese. Quegli individui avrebbero effettuato ricognizioni in prossimità di basi militari e di impianti energetici, alimentando un clima di preoccupazione sulla sicurezza nazionale. Le autorità stanno ora verificando se esista un legame tra quegli arresti e il nuovo caso di minaccia contro i vertici del governo.

Al momento, non sono state rivelate ulteriori informazioni sulla provenienza della minaccia o su eventuali rete criminali coinvolte. Gli inquirenti, tuttavia, hanno assicurato che l’indagine continuerà con la massima diligenza, al fine di prevenire ulteriori tentativi di violenza politica e di garantire la stabilità del Paese.