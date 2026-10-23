Il programma “Uomini e Donne” è stato scosso da una notizia che ha toccato il cuore di molti spettatori: il 21 ottobre 2026, Alberto Angeloni, padre della tronista Giorgia Angeloni, è venuto a mancare. L’uomo, affetto da Parkinson da più di dieci anni, aveva vissuto un aggravamento delle sue condizioni nei giorni precedenti, spingendo la figlia a interrompere temporaneamente le registrazioni del dating show gestito da Mediaset.

Già la serata del 20 ottobre aveva fatto emergere l’assenza di Giorgia dalle riprese, segnale evidente che la famiglia stava attraversando un momento di estrema difficoltà. La mancata presenza in studio era stata notata sia dal pubblico che dai corteggiatori, i quali hanno percepito un cambiamento nell’atmosfera del programma.

Il decesso di Alberto Angeloni nella Casa di Cura Villa Silvana

Secondo il comunicato rilasciato da Carosi Funeral Service di Aprilia, Alberto Angeloni è deceduto nella mattinata del 21 ottobre 2026 presso la Casa di Cura Villa Silvana. L’uomo, 63enne, aveva combattuto la malattia con costanza, ma gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un rapido deterioramento delle funzioni motorie e cognitive tipiche del Parkinson avanzato.

La notizia è stata confermata dalle famiglie, che hanno chiesto rispetto e privacy in questo momento difficile.

Giorgia Angeloni sospende le registrazioni di “Uomini e Donne”

Di fronte all’aggravarsi della salute del padre, la tronista ha scelto di mettere in pausa la sua partecipazione al programma. In un video di presentazione diffuso su WittyTV, la giovane romana ha raccontato il legame speciale che la univa al genitore, spiegando di aver chiesto di interrompere le registrazioni per poterlo accompagnare nella sua lotta quotidiana. “Cerco di fargli vivere dei momenti di allegria, nonostante la sua vita non sia affatto allegra o semplice”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di condividere piccoli gesti di normalità.

Il rapporto affettivo raccontato in televisione

Durante le puntate precedenti, Giorgia aveva già mostrato al pubblico il suo impegno nel sostenere il papà: passeggiate brevi, gelati condivisi e persino un semplice panino alla Nutella prima di dormire sul divano. Questi momenti, descritti con dolce semplicità, hanno permesso agli spettatori di comprendere la dimensione umana dietro il format televisivo. Le parole della figlia hanno evidenziato come, anche nella malattia, la presenza affettiva sia un elemento fondamentale per mantenere la dignità e la serenità del paziente.

Reazioni e futuro della partecipazione al programma

Il pubblico di “Uomini e Donne” ha mostrato un affetto collettivo verso la famiglia Angeloni, inviando messaggi di sostegno sui social. Al momento non è chiaro se la tronista tornerà in studio una volta superata la fase di lutto, né se la sua permanenza nel programma sarà definitiva o temporanea. Le parole di Lorenzo Pugnaloni, esperto del settore, hanno suggerito che la decisione di Giorgia dipenderà dal suo benessere emotivo e dalla capacità di conciliare il ruolo televisivo con il ricordo del padre.