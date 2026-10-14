Il 13 ottobre il Pontefice, noto come Papa Leone XIV, è stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma per affrontare un intervento programmato sulla zona toracica. L’operazione, annunciata già durante l’Angelus del 11 ottobre, mirava a rimuovere un nodulo considerato circoscritto e potenzialmente maligno. Le autorità vaticane hanno rilasciato un bollettino medico che descriveva la procedura come radicale indicando l’intenzione di eliminare completamente la lesione sospetta.

Chirurgia videoassistita al Policlinico Gemelli

Nel blocco operatorio il paziente è rimasto sotto anestesia per circa tre ore, ma la fase chirurgica effettiva è durata poco più di novanta minuti. Il team, guidato dal professor Stefano Margaritora ha eseguito una lobectomia videoassistita del lobo inferiore del polmone destro, una tecnica minimamente invasiva che utilizza una telecamera ad alta definizione per garantire precisione e ridurre i tempi di recupero.

L’assistenza è stata supportata dalla prof.ssa Elisa Meacci dalla dottoressa Maria Teresa Congedo e dal dott. Leonardo Petracca Caravella. L’équipe anestesiologica, capitanata dal professor Massimo Antonelli ha monitorato costantemente i parametri vitali del Pontefice.

Dettagli sull’esperienza chirurgica

Durante l’intervento è stato prelevato un campione di tessuto per la diagnosi istologica estemporanea.

Il risultato ha confermato la presenza di un adenocarcinoma polmonare, allineandosi alle previsioni basate sugli esami di imaging effettuati nelle settimane precedenti. Il paziente è stato risvegliato regolarmente dall’anestesia e, dopo una breve osservazione in sala di recupero, è tornato nella sua stanza al decimo piano del Vaticano. Non sono state segnalate complicanze intra-operatorie e il tessuto tumorale è stato rimosso in maniera completa, secondo le dichiarazioni ufficiali.

L’adenocarcinoma è il più frequente sottotipo di carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) e può svilupparsi anche in soggetti non fumatori. La conferma istologica, tuttavia, non è sufficiente per stabilire lo stadio definitivo della malattia. Per completare la stadiazione sarà necessario analizzare le dimensioni del tumore, l’eventuale coinvolgimento dei linfonodi e la distanza dei margini chirurgici. Solo a partire da questi dati i medici potranno valutare se sia opportuno ricorrere a terapie adiuvanti, come la chemioterapia l’immunoterapia o farmaci mirati.

Trattamenti emergenti per tumori con mutazioni specifiche

Negli ultimi anni la oncologia toracica ha introdotto opzioni terapeutiche molto promettenti. Per i tumori che presentano mutazioni del gene EGFR l’osimertinib ha dimostrato, nello studio ADAURA, un miglioramento della sopravvivenza globale a cinque anni dell’8 %. Analogamente, nei casi ALK-positivi l’alectinib ha aumentato la sopranza libera da malattia a due anni fino al 93,8 % nello studio ALINA. Tuttavia, tali trattamenti sono riservati a pazienti con alterazioni molecolari specifiche, identificabili solo tramite analisi di biomarcatori.

Prospettive per il futuro della terapia

Il prossimo passo per il Papa sarà la valutazione dei risultati dell’analisi anatomopatologica definitiva, che includerà anche test molecolari (EGFR, ALK, PD-L1). In base allo stadio patologico e ai profili genetici, un’eventuale terapia adiuvante potrebbe essere consigliata per ridurre il rischio di recidiva. Nel frattempo, le autorità vaticane hanno sospeso gli impegni ufficiali fino al 20 ottobre, concedendo al Pontefice il periodo di osservazione e riposo necessario.