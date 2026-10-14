Il conflitto in Iran ha già gravato su ogni nucleo familiare statunitense con quasi 2.000 dollari di spese aggiuntive, tra energia più cara e mutui più costosi.

Il conflitto che coinvolge l’Iran è scoppiato a fine febbraio e, pur essendo noto per le sue implicazioni geopolitiche, sta determinando un impatto economico tangibile sulla vita quotidiana degli americani. Le analisi di Mark Zandi capo economista di Moody’s Analytics rivelano che la spesa media sostenuta da ogni famiglia è già intorno ai 2.000 dollari.

Questo onere rappresenta quasi la metà dell’incremento di reddito registrato dalla famiglia media negli ultimi otto mesi, un dato che spiega l’ampia impopolarità del conflitto.

Aumento dei prezzi dell’energia e ripercussioni sui consumi domestici

Il principale motore dell’incremento di spesa è rappresentato dal costo dell’energia. Il prezzo medio di un gallone di benzina è salito a 4,37 dollari, più del 50% rispetto ai 2,98 dollari che si pagavano prima dell’inizio delle ostilità.

Il diesel invece, supera ormai i 6 dollari al gallone, mentre il carburante per gli aerei militari è quasi raddoppiato. Anche il combustibile per il riscaldamento domestico ha registrato un aumento significativo con l’avvicinarsi dell’inverno, facendo lievitare le spese di riscaldamento di molte famiglie.

Come i costi dell’energia si traducono in 1.100 dollari per nucleo familiare

Secondo le stime di Zandi, la somma di tutti gli incrementi legati al trasporto su gomma, al trasporto aereo e al riscaldamento domestico si aggira intorno ai 1.100 dollari per famiglia. Questa cifra comprende sia il prezzo pagato direttamente alle pompe di servizio sia l’effetto “indiretto” dei maggiori costi di tutti i beni che vengono trasportati, poiché il prezzo del carburante influisce sul costo finale di una vasta gamma di prodotti di consumo.

Effetto dei tassi di interesse e delle operazioni militari sulla spesa familiare

Oltre all’onere energetico, la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse, spingendo i mutui a tasso fisso dal livello pre-conflitto di meno del 6 % a circa il 7,5 %. Questo rinculo sui mutui ha aggiunto circa 540 dollari alla spesa annuale di ogni famiglia. Parallelamente, le operazioni militari in corso comportano un costo aggiuntivo stimato in 360 dollari per nucleo familiare. Questi due elementi, uniti all’onere energetico, spiegano come il totale si avvicini ai 2.000 dollari per famiglia.

Stime complessive dei costi e richieste di finanziamento al Congresso

Il Pentagono attraverso il direttore finanziario ad interim Jules Hurst III, ha comunicato a inizio maggio che la spesa già sostenuta dall’intervento militare si aggirava intorno ai 29 miliardi di dollari. A fine giugno, il American Enterprise Institute ha rivisto la cifra a 38,6 miliardi, mentre il Center for Strategic and International Studies l’ha stimata a circa 40 miliardi. Per far fronte a queste cifre, la casa bianca ha richiesto un finanziamento supplementare di 87 miliardi destinato al reintegro delle scorte e al dispiegamento di truppe nella zona di responsabilità del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). L’approvazione di tali fondi dipenderà probabilmente dal voto dei Democratici al Senato, rendendo la questione un delicato equilibrio politico-economico.