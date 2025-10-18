Volodymyr Zelensky ha incontrato alla Casa Bianca il presidente Donald Trump. L’obiettivo del leader ucraino era di ottenere dagli Usa i missili a lungo raggio Tomahawk. Ecco però cosa ha risposto il Tycoon.

Zelensky in visita alla Casa Bianca. Trump: “Guerra può finire senza i Tomahawk”

E’ stato un incontro di circa due ore e mezza quello di ieri alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky.

Il leader ucraino aveva anche incontrato i fabbricanti di missili Tomahawk, i missili a lungo raggio che Zelensky vorrebbe avere dagli Usa per la guerra contro la Russia. Trump, però, per il momento ha negato questa possibilità: “spero che la guerra finisca senza che l’Ucraina abbia bisogno dei Tomahawk.” Dare questi missili a Kiev per il Tycoon sarebbe “un’escalation e poi ne abbiamo bisogno per la nostra difesa.“

Zelensky in visita alla Casa Bianca: “Putin non vuole la pace”

Volodymyr Zelensky ha preso atto delle parole di Trump sui missili a lungo raggio Tomahawk, per poi riferirsi direttamente al Tycoon: “Putin non vuole la pace, ma con il tuo aiuto possiamo fermare la guerra. Per prima cosa dobbiamo sederci e parlare, poi abbiamo bisogno del cessate il fuoco. Noi siamo pronti in qualsiasi forma, bilaterale o trilaterale.” Intanto la prossima settimana ci sarà l’atteso faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin a Budapest, che potrebbe essere un incontro decisivo per fermare la guerra.