Il leader ucraino Volodymyr Zelensky è giunto in Usa dove incontrerà i fabbricanti di missili Tomahawk e anche il presidente Donald Trump. Gli ultimi aggiornamenti.

Zelensky in Usa: incontro con i fabbricanti di missili Tomahawk

Volodymyr Zelensky è in Usa dove ha incontrato i fabbricanti di missili Tomahawk. Il leader ucraino per l’esattezza ha incontrato i rappresentanti delle aziende americane Raytheron e Lockeed Martin che, rispettivamente, producono i sistemi di difesa antiaerea Patriot e i missili a lungo raggio Tomahawk.

Sull’incontro con i rappresentanti di Lockeed Martin, il leader ucraino ha detto di aver affrontato con loro “le esigenze specifiche dell’Ucraina in sistemi di difesa aerea e relativi missili , nonché degli aerei F-16″. Oggi Zalensky incontrerà a Washington il presidente Donald Trump.

Zelensky in Usa: oggi l’incontro con Donald Trump

Volodymyr Zelensky è arrivato in Usa per chiedere i missili a lungo raggio Tomahawk. Il leader ucraino ha già incontrato i fabbricanti di missili e, oggi, incontrerà a Washington il presidente Donald Trump che, dopo le aperture dei giorni scorsi sul fornire i missili all’Ucraina, ora frena: “non possiamo esaurire le scorte.” Il Tycoon ha inoltre annunciato che, dopo una telefonata a sorpresa con Putin, i due leader dovrebbero incontrarsi a Budapest entro un paio di settimane per mettere fine alla guerra.