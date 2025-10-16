La guerra in Ucraina entra in una fase sempre più critica, tra attacchi mirati alle infrastrutture energetiche e manovre diplomatiche ad alto rischio. Mentre Mosca intensifica i bombardamenti sulla rete elettrica e sui siti civili del Paese, gli occhi della comunità internazionale sono puntati sul dialogo tra Stati Uniti e Russia: è in corso una telefonata tra Trump e Putin alla vigilia dell’incontro a Washington con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dove si discuterà di possibili nuovi aiuti militari a Kiev, tra cui i missili Tomahawk.

Interruzioni di corrente e attacchi energetici in Ucraina

L’Ucraina ha imposto interruzioni di corrente a livello nazionale per il secondo giorno consecutivo, mentre la Russia intensifica gli attacchi alla rete elettrica del Paese in vista dell’inverno, secondo quanto riportato dall’operatore della rete statale Ukrenergo.

Le misure di emergenza sono state necessarie a causa della difficile situazione del sistema energetico, che ha visto bombardamenti mirati contro le infrastrutture civili e del gas. Nella notte, oltre 300 droni d’attacco e 37 missili, molti dei quali balistici, hanno colpito diverse regioni tra cui Vinnytsia, Sumy e Poltava; a Nizhyn un ufficio postale è stato danneggiato e una persona è rimasta ferita.

La Russia ha rivendicato gli attacchi, definendoli una risposta agli attacchi ucraini contro obiettivi civili sul suo territorio e sottolineando l’impiego di missili ipersonici Kinzhal per colpire le strutture che supportano il complesso militare-industriale di Kiev.

Guerra in Ucraina, telefonata Trump-Putin: cosa emerge dal colloquio

Il presidente statunitense Donald Trump ha confermato che è in corso una telefonata con Vladimir Putin alla vigilia dell’incontro previsto alla Casa Bianca con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo fonti vicine alla vicenda, la conversazione si concentra sulla guerra in Ucraina e potrebbe includere la discussione sulla possibile consegna dei missili Tomahawk a Kiev come strumento di pressione sul Cremlino.

Il dialogo tra i due leader, descritto come “lungo”, arriva dopo mesi di rapporti tesi e segue l’ultimo contatto diretto del 15 agosto in Alaska. Analisti russi hanno sottolineato che la fornitura dei Tomahawk agli ucraini appare poco probabile nel breve periodo e hanno evidenziato la mancanza di preparazione europea a un confronto militare diretto con Mosca.

Trump, dal canto suo, potrebbe proporre la consegna dei missili in caso di mancata apertura ai negoziati da parte russa, mentre Zelensky intende rafforzare le difese ucraine e quelle dell’Europa orientale esposta ai raid russi. Non sono ancora stati diffusi ulteriori dettagli sull’esito della telefonata, ma sia Washington sia Mosca hanno annunciato che ne riferiranno i contenuti nelle prossime ore.