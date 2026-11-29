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Santiago Abascal guida Vox fino all’approdo al governo della Spagna dopo le elezioni del 29 novembre 2026. L’alleanza con il Partito Popolare corona il percorso del partito di destra guidato dall’ex dissidente popolare.

Nato a Bilbao il 14 aprile 1976 e laureato in Sociologia all’Università di Deusto, Abascal è cresciuto politicamente nei Paesi Baschi negli anni segnati dal terrorismo dell’Eta: il padre era un esponente locale del Pp e la famiglia fu più volte minacciata per la sua opposizione al separatismo basco.

Entrato nel Pp a 18 anni, è stato consigliere comunale e deputato al Parlamento basco, prima di rompere nel 2013 con il partito dell’allora premier Mariano Rajoy, accusato di essere troppo arrendevole nei confronti dei movimenti indipendentisti e di aver tradito i propri principi. Nello stesso anno ha contribuito alla fondazione di Vox, di cui è diventato presidente nel 2014.

Dopo aver raccolto appena lo 0,2% alle elezioni politiche del 2016 – incassando gli sberleffi del Pp che parlava di voti a Vox come “inutili” e dei suoi rappresentanti come “quattro esaltati” – il partito ha trovato nella crisi catalana del 2017 l’occasione per imporsi nel dibattito nazionale come strenuo difensore dell’unità della Spagna.

Nel novembre del 2018, alla vigilia delle regionali in Andalusia, divenne virale un video di Abascal a cavallo, accompagnato dalla colonna sonora del ‘Signore degli Anelli’ e dallo slogan “La Reconquista inizierà in terra andalusa”.

Poche settimane dopo Vox conquistò 12 seggi nel Parlamento regionale, segnando la sua irruzione sulla scena politica spagnola.

Alle politiche del novembre 2019 il partito ottenne il 15,1% dei voti e 52 seggi, diventando la terza forza del Congresso, salvo poi scendere a 33 deputati nel 2023. La difesa dell’unità nazionale e la battaglia contro il separatismo restano centrali nella proposta politica di Abascal, che negli ultimi anni ha fatto dell’immigrazione uno dei suoi principali cavalli di battaglia. Il leader di Vox, che ha definito il massiccio arrivo di migranti a Ceuta della scorsa estate “un’invasione e un atto di guerra promosso dal Marocco”, invoca l’espulsione degli immigrati irregolari e la “priorità nazionale” per gli spagnoli nell’accesso ad alcuni servizi e aiuti pubblici. Vox propone inoltre meno tasse e burocrazia, contesta le politiche climatiche dell’Ue e le leggi sull’identità di genere e vuole riportare allo Stato centrale parte delle competenze oggi affidate alle Comunità autonome.

Come tanti ‘colleghi’ in giro per l’Europa, Abascal ha adottato negli anni un’idea di patriottismo ‘a tutto campo’. Tifoso del Real Madrid, ha raccontato di essersi sentito fin da bambino più rappresentato dalla nazionale spagnola che dall’Athletic Bilbao della sua città natale, criticando la particolare politica di tesseramento del club basco per quella che considera la sua componente “etnicista e politica”. Altrettanto netto il giudizio sul Barcellona, accusato di essersi trasformato in uno strumento dell’indipendentismo catalano: “È un club spagnolo, ma non vuole comportarsi come tale”. Abascal si è contrapposto negli anni non soltanto alla sinistra di Pedro Sanchez, ma anche al Pp, bollato in passato come la “derechita cobarde”, la “destrucola codarda”, perché a suo giudizio troppo tollerante verso l’agenda progressista.

Sul piano internazionale Abascal ha avvicinato Vox alla destra nazionalista europea e coltivato rapporti con il presidente argentino Javier Milei e con il movimento Maga di Donald Trump. Il presidente americano intervenne con un videomessaggio alla convention del partito nel 2022 e Abascal lo ha definito un “visionario nella lotta per la sovranità delle nazioni e per i confini sicuri”. Forte è anche il legame con Giorgia Meloni, intervenuta più volte agli appuntamenti elettorali di Vox: a Marbella nel 2022 l’allora leader di FdI pronunciò il celebre discorso del “sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, sì all’identità sessuale, no all’ideologia gender”, mentre due anni dopo, a Viva24 a Madrid, disse di “poter contare su Vox per far rivivere l’Europa”. Abascal ha a sua volta definito Meloni “il personaggio più importante della politica europea”, capace di “guidare un cambio di rotta”.

Le loro strade europee si sono però separate nel 2024, quando Vox ha lasciato il gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), dove siede FdI, per aderire ai Patrioti per l’Europa di Viktor Orban e Marine Le Pen, lo stesso gruppo della Lega di Matteo Salvini. Abascal ha successivamente assunto la presidenza del partito europeo dei Patrioti, assicurando comunque che “Giorgia Meloni rimarrà sempre un’amica e un’alleata”.

Sul fronte interno, il leader di Vox ha ulteriormente inasprito i toni nei confronti di Sanchez: negli ultimi giorni di campagna elettorale ha accusato il premier socialista di voler alterare la composizione demografica del Paese, esortando gli spagnoli a votare per non essere “sostituiti”. Il programma elettorale di Vox prevede inoltre iniziative giudiziarie per perseguire Sanchez e il suo governo per tradimento e reati contro la sicurezza dello Stato in relazione alla crisi migratoria di Ceuta.

Il leader nazionalista, il cui partito governa già insieme ai popolari in quattro Comunità autonome (Andalusia, Aragona, Castiglia e Leon ed Estremadura), punta a replicare l’esperienza a livello nazionale. Quanto a un’intesa con il Pp di Alberto Nunez Feijoo, Abascal ha già fissato le condizioni di Vox, indicando “priorità nazionale, deregolamentazione e remigrazione” tra i punti da imporre a un futuro esecutivo e chiarendo di voler negoziare prima “misura per misura”, con scadenze e garanzie, e soltanto dopo discutere di “poltrone”.

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