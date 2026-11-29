(Adnkronos) - Ci siamo: il Mondiale di Formula 1 2026 fa tappa in Qatar per il penultimo appuntamento della stagione. Oggi, domenica 29 novembre, i riflettori sono puntati sul circuito qatariota, dove alle 17 scatterà il Gran Premio. A guidare la griglia di partenza sarà George Russell, autore de...