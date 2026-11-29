Bar di Torino serve detersivo al posto dell'acqua con il caffè: 53enne ricoverata con gravi lesioni a esofago e stomaco. Le indagini sono in corso.

Una pausa caffè si è trasformata in un grave incidente in un bar di Torino, dove una donna di 53 anni ha bevuto per errore detersivo per lavastoviglie al posto dell’acqua servita insieme alla tazzina. Ricoverata in ospedale, ha riportato lesioni alla bocca, all’esofago e allo stomaco.

Beve per errore del detersivo in un bar a Torino: grave una donna

L’episodio si sarebbe verificato mercoledì scorso in un locale della zona nord del capoluogo piemontese. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il dipendente incaricato del servizio avrebbe confuso il contenitore dell’acqua frizzante con quello utilizzato per conservare il detergente destinato alla lavastoviglie. Le due bottiglie sarebbero state identiche, rendendo difficile distinguerle a prima vista.

Il liquido, trasparente e privo di odore, sarebbe stato quindi versato nel bicchierino servito insieme al caffè. La 53enne lo ha bevuto senza sospettare nulla, accorgendosi soltanto poco dopo che qualcosa non andava: inizialmente ha avvertito un sapore insolito in bocca, seguito da episodi di vomito. È stato quindi richiesto l’intervento del 118 e la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria, dove è stata successivamente ricoverata nel reparto di Medicina.

Le condizioni della 53enne e la richiesta di risarcimento al bar di Torino

Le conseguenze dell’ingestione sono state particolarmente serie. La donna avrebbe riportato lesioni al cavo orale, all’esofago e allo stomaco e, al momento, non riuscirebbe ancora ad alimentarsi attraverso cibi solidi. Stando alle indiscrezioni dell’Ansa, il titolare del bar e il dipendente che si trovava al bancone avrebbero entrambi riconosciuto l’errore commesso. Per i due potrebbe ora configurarsi un’ipotesi di lesioni colpose, in relazione alle responsabilità nell’accaduto.

Nel frattempo, la 53enne ha deciso di affidarsi a un avvocato. Il legale non avrebbe ancora presentato una denuncia formale. Avrebbe però già inviato al locale una lettera di diffida, chiedendo un risarcimento per quanto accaduto. Le condizioni della cliente e gli esiti degli accertamenti medici saranno determinanti per definire i successivi sviluppi della vicenda.