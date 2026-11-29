Una serata che doveva trascorrere in famiglia si è trasformata in una tragedia a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona, dove una madre di 39 anni avrebbe tentato di strangolare la figlia di 8 anni con una collanina di caucciù.

Madre tenta di strangolare la figlia di 8 anni: avrebbe usato una collanina

Un drammatico episodio si è verificato a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona, dove una donna di 39 anni avrebbe tentato di uccidere la figlia di appena 8 anni. Come riportato dal Corriere Adriatico, la madre avrebbe stretto intorno al collo della bambina una collanina di caucciù con alcuni ciondoli, provocandone lo strangolamento.

In quei momenti il padre si trovava in auto, sotto casa, in attesa che moglie e figlia scendessero per andare insieme al cinema. Insospettito dal ritardo, l’uomo è salito nell’abitazione e ha fatto una scoperta drammatica: la piccola era a terra, priva di sensi e con evidenti segni sul collo, mentre la moglie si trovava accanto a lei, rannicchiata in un angolo e in evidente stato di shock.

Il padre è intervenuto immediatamente, tagliando il laccio che stringeva il collo della figlia e liberandola. Subito dopo ha chiamato il 118. I sanitari, una volta arrivati, hanno prestato le prime cure alla bambina e allertato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Senigallia, del Reparto operativo di Ancona e della Scientifica.

La confessione della madre e le condizioni della bambina ricoverata al Salesi

La donna, una 39enne italiana, è stata successivamente ascoltata dagli investigatori e dal pubblico ministero di Ancona. Dopo un lungo colloquio, avrebbe ammesso le proprie responsabilità, pronunciando anche alcune frasi sconnesse, tra cui «ce l’hanno con me». Nella mattinata successiva, come riportato dal Corriere Adriatico, è scattato l’arresto per tentato omicidio: la donna sarebbe stata trasferita nel carcere di Villa Fastiggi, a Pesaro.

Secondo le prime ricostruzioni di Rai News, negli ultimi tempi avrebbe lasciato il proprio lavoro a causa di un malessere personale, senza che in precedenza fossero emersi comportamenti tali da far presagire un gesto simile. Intanto, la figlia è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale materno-infantile Salesi di Ancona. La bambina è sedata e intubata, in condizioni molto gravi e con prognosi riservata.