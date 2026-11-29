Nella serata di ieri, sabato 28 novembre 2026, si è verificato un terribile incidente stradale in Italia, con un uomo di 45 anni che è morto dopo aver perso improvvisamente il controllo della propria moto, schiantandosi poi contro un albero.

Nella serata di ieri, sabato 28 novembre 2026, si è verificato un terribile incidente stradale in Italia, in Liguria, con un uomo di 45 anni che ha perso la vita. I dettagli di quanto accaduto.

Drammatico incidente stradale: perde il controllo della moto e si schianta contro un albero

Ennesimo incidente mortale in Italia.

Nella serata di ieri, sabato 28 novembre 2026, si è infatti verificato un terribile incidente stradale in via Carlo Canepa, a Sestri Ponente, nel Genovese. Per cause ancora in fase di accertamento, un uomo di 46 anni avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria moto, cadendo sul marciapiedi e finendo poi contro un albero.

Il dramma intorno alle ore 20:30, sul posto sono giunti subito i soccorsi e le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica di questo terribile incidente stradale. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Drammatico incidente stradale, perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: morto un 45enne

Come appena visto, nella serata di ieri, sabato 28 novembre 2026, si è verificato un terribile incidente stradale a Sesti Ponente, nel Genovese. Per cause ancora un fase di accertamento, un uomo di 45 anni ha perso improvvisamente il controllo della propria moto finendo prima sul marciapiede e poi contro un albero. Sul posto i soccorritori del 118, con l’automedica Golf 4 e Croce Verde di Sestri. Purtroppo però per il 45enne non c’è stato niente da fare, se non constatarne il decesso. Troppo violento è stato l’impatto. La vittima si chiamava Yuri L. Militello. Stando alle prime informazioni che arrivano non ci sarebbero stati ulteriori veicoli coinvolti nell’incidente, ora le autorità stanno indagando al fine di capire che cosa sia successo, come mai il 45enne abbia improvvisamente perso il controllo della moto.