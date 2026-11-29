Venerdì 4 dicembre si fermerà il lavoro in tutta Italia. Lo sciopero generale è stato proclamato dai sindacati di base e conflittuali uniti, e a renderlo noto in un comunicato è stata la Cub. Accanto alla protesta generale, anche i treni subiranno disagi: alcune sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, in adesione a quello generale.

Lo sciopero generale e le piazze

Nel comunicato, la Cub scrive che «il lavoro ha perso valore non per fatalità ma per precise scelte politiche e d’impresa». La risposta indicata dal sindacato è «restituire il salario a chi lavora».

Sono previsti manifestazioni e cortei a Milano, Bergamo, Torino, Genova, Bologna, Trento, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo.

Martedì alle 11 è in programma una conferenza stampa a Milano.

Le richieste sui salari e sul welfare

Tra le richieste dei sindacati c’è l’aumento immediato di salari e pensioni, insieme a una protezione del potere d’acquisto dagli aumenti futuri dei prezzi. Chiedono aumenti di almeno il 20%, mai inferiori a 300 euro netti al mese, a carico delle imprese.

Chiedono anche un salario minimo di 12 euro lordi l’ora e un adeguamento automatico al costo della vita.

La protesta riguarda anche sanità, scuola, casa e welfare. I sindacati chiedono di evitare tagli alla scuola e di assumere 100.000 precari. Dicono no ai tagli alla sanità e rivendicano ingenti investimenti pubblici, lo sviluppo dell’edilizia pubblica e politiche sociali con il rilancio dei trasporti pubblici e del welfare.

Nella piattaforma compaiono anche i diritti del lavoro, politiche contro la strage dei morti sul lavoro e le libertà sindacali. Infine, la pace: i sindacati dicono no alla guerra e al riarmo e chiedono lo stop alle spese militari e all’economia di guerra.

Treni fermi dalle 21 di giovedì 3 dicembre

Lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane va dalle ore 21 di giovedì 3 dicembre alle ore 21 di venerdì 4 dicembre. Lo ha comunicato Ferrovie dello Stato in una nota. Chi deve viaggiare in treno in questo periodo dovrà quindi mettere in conto disagi a partire dalla sera di giovedì.