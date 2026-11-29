Il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella ha rilanciato sui social il video di un corteo femminista a Roma, dove durante la manifestazione di Non una di meno sono stati intonati cori contro di lei e contro il marito, scomparso tragicamente durante un’uscita al lago di Vico.

Nel post che accompagna il filmato, Roccella scrive: «Non una parola di meno».

Nel video si sente gridare in coro: «Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato». Il riferimento è alla morte del marito del ministro, avvenuta questa estate.

La condanna della premier e del governo

La presidente del Consiglio giorgia meloni ha scritto su X che «Usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un gesto che non ha nulla di politico, nulla di civile e nulla di umano».

Nel messaggio aggiunge che «Il coro oltraggioso rivolto a Eugenia Roccella e alla sua famiglia è indegno» e che «E chi lo supera dovrebbe soltanto vergognarsi».

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso in un post su Facebook «Sincera e affettuosa vicinanza al ministro Roccella».

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha detto di essere disgustato per quanto accaduto: «Usare la morte di suo marito per ferirla è un gesto indegno.

Si è superato ogni limite». Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha parlato di cori che «sono quanto di più basso si possa ascoltare». Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, ha definito le frasi «parole gravissime, che arrivano a trasformare la morte di un uomo e di un marito in uno slogan contro una donna».

Le reazioni di Fratelli d’Italia e delle opposizioni

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami ha sostenuto che i cori vogliono «trasformare la tragedia personale di una famiglia in uno strumento di scherno». Secondo Bignami, gli attacchi al ministro che fanno riferimento alla scomparsa del marito non possono trovare alcuna giustificazione.

Anche i parlamentari del Pd nella commissione Femminicidio, tra cui Cecilia D’Elia, hanno definito i cori inaccettabili ed espresso solidarietà al ministro. Secondo il gruppo, l’episodio non può oscurare una manifestazione festosa e partecipata contro la violenza sulle donne.

Le parlamentari del M5S nella stessa commissione hanno scritto che le battaglie contro la violenza di genere non devono essere sporcate da comportamenti come quelli contro cui le donne si battono da anni.