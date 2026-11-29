La Procura di Milano indaga sulla Falange Armata con l’ipotesi di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. Il fascicolo è aperto contro ignoti. Gli accertamenti sono affidati al Ros dei carabinieri e nascono da un esposto presentato dall’avvocato Fabio Repici, che assiste Stefano Mormile, fratello di Umberto Mormile, e l’Associazione fra i familiari delle vittime della Falange Armata.

L’esposto e l’ipotesi di associazione

La denuncia è sintetizzata in otto pagine e accompagnata da una consulenza tecnica di 329 pagine e 640 allegati. Chiede di considerare la Falange Armata una struttura con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico. Secondo il testo, l’obiettivo sarebbe stato sovvertire l’ordine costituzionale e affidare il potere a «frange deviate di apparati di polizia e di sicurezza».

Il progetto avrebbe unito, secondo l’esposto, gli interessi delle mafie con quelli di esponenti dell’eversione nera e di uomini infedeli degli apparati dello Stato. Il documento parla di venticinque anni di atti criminali, compresi plurimi delitti di strage e omicidi.

Dal delitto Mormile alle stragi del 1992-1993

Il primo delitto rivendicato dalla sigla è l’omicidio di Umberto Mormile, educatore del carcere di Opera, ucciso nel 1990.

Repici è il suo legale. L’esposto collega poi le stragi mafiose del 1992-1993 e la stagione della Uno Bianca, fino alle minacce del 2014 a un candidato sindaco.

Per il legale i morti sarebbero 52. Il documento propone di leggere i fatti come «unica matrice» e come «unico corpo», descrivendo una «mafia a tre teste ante litteram» formata da Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Sacra Corona Unita. Il testo parla anche di una «rilettura della storia» degli ultimi venticinque anni.

Il caso Klinger e le richieste di accertamento

Tra i fatti citati c’è l’omicidio del professor Roberto Klinger, ucciso in via Muratori la mattina del 18 febbraio 1992. Pochi giorni dopo arrivò una lettera di rivendicazione firmata Falange Armata, che gli investigatori ritennero un tentativo di depistaggio.

Repici chiede di accertare la latitanza di Marco Furlan, i documenti da lui usati e gli eventuali rientri in Italia in concomitanza con il delitto Klinger, che non è mai stato risolto. Indica anche persone da sentire a sommarie informazioni, tra cui chi ha riferito di elargizioni mensili al ministero dell’Interno da parte della Falange Armata.

Il legale propone inoltre di confrontare gli identikit di donne notate sui luoghi delle stragi del 1993, in via Palestro a Milano e in via dei Georgofili a Firenze, con le tracce femminili rilevate nel cantiere della strage di Capaci.

Il ruolo della Procura e del Ros

La Procura, guidata da Marcello Viola con il pm Alessandro Gobbis, ha affidato ai Ros dei carabinieri gli spunti investigativi per ciascun fatto citato. Gli accertamenti riguardano rogatorie, acquisizioni documentali e perizie scientifiche sui reperti ancora conservati.

La competenza è di Milano perché il primo delitto della serie è quello di Umberto Mormile. Le inchieste aperte in altre sedi sulle stragi di mafia del 1992-1993, anche a Firenze, saranno tenute presenti nelle verifiche, compresi gli accertamenti sulla cosiddetta pista nera.