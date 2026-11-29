(Adnkronos) - Il Napoli torna in campo. Oggi, domenica 29 novembre, gli azzurri fanno visita al Sassuolo in un match della tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri arriva da due ottime prove: la vittoria nello scorso turno di campionato in casa con il Torino e il pareggio...

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo. Oggi, domenica 29 novembre, gli azzurri fanno visita al Sassuolo in un match della tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri arriva da due ottime prove: la vittoria nello scorso turno di campionato in casa con il Torino e il pareggio in Champions League in trasferta con il Manchester City.

I neroverdi sono in un momento particolarmente delicato, sono reduci da 5 sconfitte di fila, l’ultima in casa con il Genoa e si trovano in piena zona retrocessione. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli, in campo oggi alle 15:

SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt, Thorstvedt, Matic, Obrador; Berardi, Esposito, Laurienté.

All. D’Aversa.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Lang, McTominay; Hojlund. All. Allegri.

Il match Sassuolo-Napoli sarà visibile su Dazn e in streming sull’app di Dazn.

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