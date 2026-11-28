Dieci mesi dopo la strage nei boschi di contrada Caristia, a Montagnareale, in provincia di Messina, il caso dei tre cacciatori morti il 28 gennaio ha una svolta. I carabinieri, su disposizione della Procura di Patti guidata da Andrea Apollonio, hanno arrestato Agostino Segreto, amico di Antonio Gatani, con l’accusa di omicidio volontario.

La dinamica della battuta di caccia

Le vittime erano Antonio Gatani, 82 anni, originario di Patti, e i fratelli imprenditori edili Devis e Giuseppe Pino, rispettivamente di 26 e 44 anni, residenti a San Pier Niceto. Secondo la ricostruzione di pm e carabinieri, il primo colpo sarebbe partito dal fucile di Gatani, probabilmente ingannato da un rumore o dal movimento di un cespuglio mentre credeva di sparare a una preda.

La rosa di pallettoni avrebbe ucciso sul colpo Giuseppe Pino, la cui arma è l’unica a non aver sparato, e ferito il fratello Devis. Quest’ultimo, con la sua carabina, avrebbe colpito Gatani al torace, uccidendolo.

Segreto era arrivato nella radura in auto insieme a Gatani e si trovava pochi metri indietro. Secondo gli inquirenti si sarebbe avvicinato e avrebbe sparato contro Devis Pino, già ferito, per poi allontanarsi.

Avrebbe anche raccolto i bossoli, ripulendo la scena.

Le prove e l’esclusione della legittima difesa

Le analisi del Ris hanno evidenziato la compatibilità tra i residui di polvere da sparo trovati sul corpo di Devis Pino e quelli prodotti dall’arma di Segreto. Gli accertamenti balistici hanno inoltre mostrato che la borra non si era aperta e che i pallettoni avevano colpito senza disperdersi, circostanza che indica una distanza di sparo ravvicinata.

Per gli investigatori, questo elemento, insieme al fatto che la vittima era già ferita e quindi inoffensiva, esclude la legittima difesa.

Segreto era stato sentito nell’immediatezza come testimone. Gli investigatori erano risaliti a lui grazie ai familiari di Gatani, che avevano raccontato di averlo visto con il padre la mattina della strage. Dopo alcune mezze ammissioni, Segreto si è chiuso nel silenzio.

Gli investigatori coinvolti

All’indagine hanno lavorato i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Patti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, con il supporto del reparto speciale Cacciatori di Sicilia.