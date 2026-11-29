Una ragazza di 14 anni è morta nella tarda serata di sabato 28 novembre dopo aver trascorso la serata con la famiglia in una pizzeria di Casalnuovo, in provincia di Napoli. Le indagini sono in corso e la causa della morte non è ancora stata accertata.

La ricostruzione dei carabinieri

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, la ragazza avrebbe verosimilmente ingerito alimenti a cui era allergica.

I militari indagano insieme ai colleghi della stazione di Acerra e della sezione operativa di Castello di Cisterna.

Il pronto soccorso e il decesso

La 14enne è stata portata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, ma è arrivata già senza vita. Nella nota diffusa dai carabinieri si legge che una 14enne è stata portata in ospedale nella notte, ed è arrivata già morta.

Il sospetto di una reazione allergica alimentare resta, per ora, un’ipotesi. La causa del decesso dovrà essere accertata dagli investigatori.