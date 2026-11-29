(Adnkronos) - Tenta di strangolare la figlia di otto anni, trovata dal padre e rianimata dal 118. La bimba è in coma. Arrestata la mamma. E' accaduto ieri intorno alle 18 in un'abitazione di Marina di Montemarciano dove vive la famiglia, come anticipato dal Corriere Adriatico. La bambina trovata ...