Cinquecento miliardi di euro l'anno e un'industria ancora frammentata: perché la spesa militare europea non si traduce in capacità reali?

L’Europa spende ogni anno più di 500 miliardi di euro per la difesa, una cifra che la colloca al secondo posto nel mondo dopo gli Stati Uniti. Il continente resta però dipendente sul piano militare e, secondo le analisi riportate, non riesce a trasformare queste risorse in una reale capacità operativa.

Il tema è al centro di una puntata di approfondimento in cui Rixa von Fürsen intervista Moritz Schularick, presidente del Kiel Institut für Weltwirtschaft.

L’economista descrive la difesa europea come un sistema diviso in iniziative nazionali separate.

Satelliti e iniziative nazionali separate

Per spiegare il problema, Schularick prende come esempio le comunicazioni satellitari sul modello di Starlink. Secondo lui, le iniziative isolate dei singoli Stati e la mancanza di volontà politica comune fanno sprecare miliardi di euro.

La puntata sostiene che per creare un vero mercato europeo della difesa servono passi radicali, che secondo gli interlocutori sono ormai necessari. Senza strutture comuni, afferma il ragionamento, centinaia di miliardi di euro rischiano di andare perduti entro la fine del decennio.

Lo stabilimento belga e il programma IRIS

Sul piano industriale, in Belgio, a Marseille, quartiere di Charleroi, è stato inaugurato lo stabilimento della società Aerospacelab per la produzione di satelliti spaziali.

Secondo i dati disponibili, è il più grande impianto di questo tipo in Europa.

Il cliente principale è il programma europeo IRIS, acronimo di Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite, che punta a creare un sistema di comunicazione satellitare protetto e di proprietà dell’Unione europea. Aerospacelab ha già ricevuto ordini per 264 dei 348 satelliti previsti dal programma.

La produzione dovrebbe iniziare entro la fine del 2028, mentre la consegna al cliente è prevista entro il 2030. Il lettore potrà quindi verificare nei prossimi anni se i tempi indicati saranno rispettati, misurando la distanza tra gli annunci sulla sovranità satellitare europea e i satelliti effettivamente in orbita.