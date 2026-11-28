La Polonia prepara una zona di interdizione al volo lungo il confine orientale con l’Ucraina. Il provvedimento è annunciato dal viceministro della Difesa Cezary Tomczyk e potrebbe consentire alle forze armate di abbattere velivoli o droni russi, anche sopra il territorio di Kiev. Il ministro degli Esteri Radosław Sikorski ha sostenuto che un eventuale abbattimento, su richiesta ucraina, potrebbe rientrare nella legittima difesa.

La no-fly zone al confine con l’Ucraina

Il governo di Varsavia lavora a un’ordinanza che istituisce una zona di interdizione relativamente circoscritta, estesa per una dozzina o alcune decine di chilometri dal confine. Secondo Tomczyk, il provvedimento potrebbe entrare in vigore tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio.

L’obiettivo è rafforzare la protezione dello spazio aereo nazionale dopo alcune incursioni di velivoli sia ucraini sia russi nel Paese. La misura permetterebbe di monitorare meglio le minacce aeree e di intervenire in caso di violazioni.

Il no della Nato all’intercettazione sopra l’Ucraina

Varsavia ha chiesto agli alleati di valutare la possibilità di intercettare missili e droni russi mentre si trovano ancora nello spazio aereo ucraino, se diretti verso il territorio di un Paese della Nato.

L’ipotesi è stata discussa in una riunione degli ambasciatori a Bruxelles, ma non ha ottenuto il consenso dell’Alleanza.

Tomczyk ha precisato che la Nato non è favorevole a questa procedura, che comporterebbe numerose complicazioni e rischi di escalation. Secondo il viceministro, una decisione di questo tipo dovrebbe essere presa collettivamente dai membri dell’Alleanza.

Sikorski e la difesa necessaria

Sikorski ha dichiarato: «Abbattere (oggetti russi, ndr) sopra l’Ucraina, su richiesta dell’Ucraina stessa, rientrerebbe nella definizione di difesa necessaria». Il ministro ha aggiunto che la questione dovrebbe essere approfondita dai vertici militari, anche della Nato.

Il ministro ha inoltre escluso che la Polonia metta a disposizione il proprio territorio all’Ucraina per condurre operazioni militari o attacchi contro Paesi terzi.

Le parole di Anne Applebaum sulle discussioni in Europa

Il 20 novembre la giornalista Anne Applebaum, moglie di Sikorski e vincitrice del Premio Pulitzer, è intervenuta nel podcast The Bulwark, condotto da Tim Miller. Alla domanda se in Europa si valuti un’escalation militare contro la Russia, ha risposto: «Sì, se ne discute. Se ne discute soprattutto in privato».

Applebaum ha aggiunto che l’opinione pubblica europea non è pronta a un’iniziativa del genere e che servirebbe un evento capace di convincere la gente che il conflitto era necessario. Le sue parole hanno acceso un dibattito, con commentatori che ne hanno contestato l’interpretazione. Dalle sue dichiarazioni non risultano piani definiti per una guerra contro la Russia.

L’attacco al porto di Bengasi

Alla fine di novembre Mossa Al-Koni, membro del Consiglio presidenziale libico, ha attribuito a Kiev la responsabilità degli attacchi al porto di Bengasi, definendoli inaccettabili. Nell’attacco hanno perso la vita due militari della marina dell’Esercito nazionale libico. Il ministero degli Esteri libico ha chiesto spiegazioni ufficiali all’Ucraina.

La posizione polacca sull’uso del proprio territorio arriva dunque mentre Kiev è oggetto di richieste di chiarimento da parte di Tripoli. Il governo di Varsavia dovrà ora decidere l’ordinanza sulla no-fly zone, mentre la Nato dovrà pronunciarsi in modo collettivo su qualsiasi intercettazione di missili russi sopra l’Ucraina.