Netanyahu e Eisenkot trattano sul governo e sul processo

Netanyahu e Eisenkot trattano sul governo e sul processo

Benjamin Netanyahu e Gadi Eisenkot si incontreranno al quartier generale delle Forze di difesa israeliane (IDF), la Kirya di Tel Aviv, per cercare un’intesa sulla formazione di un governo di unità nazionale. La riunione era inizialmente prevista a Herzliya e si terrà nella sede militare. Lo ha riferito Yashar, consigliere di Eisenkot, come riportato dal Times of Israel.

Al centro dei colloqui ci sarà la guida del governo e la possibile alternanza tra i due leader alla carica di primo ministro. L’incontro si aprirà con un aggiornamento sulla sicurezza nazionale.

Netanyahu chiede di restare premier

Secondo quanto riferito dal sito Ynet, Netanyahu avrebbe chiesto di mantenere la carica di primo ministro per un periodo indefinito, nonostante gli accordi ipotizzati prevedano una rotazione con Eisenkot.

Il premier vorrebbe continuare a seguire la sicurezza nazionale, soprattutto in vista di possibili sviluppi nei rapporti con l’Iran.

Netanyahu aveva dichiarato la propria disponibilità a cedere la guida del governo nell’ambito di un’intesa per un esecutivo di unità nazionale guidato da Eisenkot. La richiesta di prolungare il mandato sarebbe stata respinta da Eisenkot, secondo le ricostruzioni di Ynet.

Herzog cerca un’intesa sul processo per corruzione

Parallelamente alle trattative politiche, torna al centro il processo per corruzione a carico di Netanyahu. Il presidente Isaac Herzog ha invitato le parti, compresa la procura guidata da Gali Baharav-Miara, nella propria residenza per avviare un dialogo e cercare un accordo che porti alla conclusione del procedimento.

Nella comunicazione dell’ufficio del presidente si legge: “Il presidente esprime la sua piena fiducia nei giudici israeliani di tutti i gradi di giudizio e ritiene che si debba ascoltare il collegio dei giudici che presiede il processo”. Herzog ha proposto un confronto approfondito per arrivare a un’intesa.

I giudici del tribunale di Gerusalemme hanno valutato basse le probabilità di una condanna per i principali capi di imputazione. I difensori di Netanyahu, gli avvocati Amit Hadad, Israel Wolner e Noa Milstein, hanno dichiarato che parteciperanno all’incontro presso la residenza del presidente dello Stato.

La scorsa settimana la procuratrice generale Gali Baharav-Miara, convocata dai giudici in udienza, ha acconsentito ad avviare contatti per un accordo di patteggiamento. All’inizio dell’anno Herzog aveva già invitato le parti al confronto: la procura aveva accettato, mentre Netanyahu non aveva risposto.