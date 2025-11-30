Benjamin Netanyahu richiede un'amnistia per le accuse di corruzione in Israele

Recentemente, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha presentato una richiesta formale di amnistia al presidente del paese, Isaac Herzog, in merito alle accuse di corruzione che lo vedono coinvolto. In questo contesto, Netanyahu ha ribadito la sua innocenza, asserendo che le accuse siano parte di un piano orchestrato da elementi della sinistra per screditare un leader di destra.

Le accuse contro Netanyahu

Netanyahu è attualmente sotto processo per corruzione, frode, e violazione della fiducia. Le accuse includono il ricevimento di regali sfarzosi, come sigari e Champagne, da parte di imprenditori e personalità influenti. Il primo ministro è stato ufficialmente incriminato nel 2019, ma le indagini risalgono almeno al 2015, rendendo la situazione complessa e di lunga durata.

Il ruolo del presidente

Il presidente israeliano ha il potere di concedere amnistie o di modificare le sentenze, un compito che viene considerato di grande importanza. Secondo il sito web dell’ufficio presidenziale, tale potere viene esercitato principalmente al termine delle procedure legali, sebbene possa essere applicato anche in rarissime situazioni di interesse nazionale.

Le reazioni internazionali

La richiesta di Netanyahu ha suscitato reazioni da parte di vari leader mondiali. Ad esempio, l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha più volte espresso il suo sostegno per il primo ministro israeliano, invitando Herzog a concedere un’amnistia. Durante un intervento a Gerusalemme, Trump ha minimizzato la gravità delle accuse, affermando: “Cigari e Champagne, chi se ne frega?” e definendo Netanyahu “uno dei più grandi leader di guerra”.

Il caso legale

La procedura legale che coinvolge Netanyahu ha subito numerosi rinvii, complicati da manovre legali da parte dei suoi avvocati e da preoccupazioni di sicurezza e diplomatiche, specialmente durante i conflitti in Gaza. La strategia di difesa di Netanyahu si basa sulla teoria del complotto, affermando che le accuse siano motivate politicamente e mirate a minare la sua posizione.

Violenza in Cisgiordania

Il contesto politico in Israele è ulteriormente complicato da eventi di violenza in Cisgiordania. Recentemente, quattro attivisti internazionali, tra cui tre italiani, sono stati aggrediti da coloni israeliani nel villaggio di Ein al-Duyuk, nei pressi di Gerico. Gli attivisti hanno subito percosse e furti, riportando ferite lievi, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulle tensioni tra le comunità locali e i coloni.

Le conseguenze politiche

Questi eventi di violenza non solo evidenziano le fratture esistenti nella società israeliana, ma possono anche influenzare la percezione pubblica riguardo al governo di Netanyahu. La sua richiesta di amnistia avviene in un momento di crescente tensione e potrebbe riflettere la necessità di rafforzare la sua base di sostegno in un clima politico turbolento.