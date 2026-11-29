A "Ballando con le Stelle" è andato in scena un acceso botta e risposta tra Barbara D'Urso e Simona Ventura, con Alberto Matano che ha provato a riportare la calma.

A “Ballando con le Stelle” è andato in scena un acceso botta e risposta tra Barbara D’Urso e Simona Ventura, con Alberto Matano che ha provato a riportare la calma. I dettagli di quanto accaduto.

Ballando con le Stelle: è scontro Ventura-D’Urso

E’ scontro tra Barbara D’Urso e Simona Ventura, con Alberto Matano che, nel corso della puntata di ieri sera, sabato 28 novembre 2026, di “Ballando con le Stelle”, ha provato riportare la calma e soprattutto a cercare di far riappacificare le due conduttrici: “Vorrei che ci fosse una riconciliazione, siamo tutti qua per divertirci e fare spettacolo, ma stasera c’è un non detto.” La Ventura è ripartita subito dal video con cui aveva replicato alla D’Urso nel corso della settimana: “Io di solito non sono un attaccante, ma un difensore.

Alle quattro del mattino dormo, sono stanca e vecchia. Barbara è una grande professionista, una persona da valutare e rivalutare nella televisione.” E la D’Urso : “Questa è la trasmissione più importante del sabato sera di Rai 1. Credo che al pubblico non importi niente di liti e diatribe tra di noi. Credo che vogliano vedere il ballo e la danza.” E poi: “Non ho accusato nessuno.

Per otto puntate sono stata messa in ridicolo e mi sono sentita come se fossi un’appestata. Non mi va di parlarne, il pubblico da casa non merita questo. Per me non c’è problema, va bene così”. Poi ha ripreso la parla Simona Ventura: “Siamo qui cercando di divertirci. Senza rancore da parte mia, se tu ce l’hai ancora non mi interessa”.

E la conduttrice: “Credo che la cosa bella sia che ognuno ha il suo punto di vista. Per lei era una cosa divertente, per me una mancanza di rispetto”.

“Io le cose le dico in faccio, tu dietro”: acceso botta e risposta Ventura-D’Urso a Ballando con le Stelle

A “Ballando con le Stelle” la discussione è andata avanti, con Barbara D’Urso: “La cosa bella nella vita è che ognuno ha il proprio punto di vista, io credo che la mia sensibilità sia stata toccata con un alcune battute che non mi sono piaciute. La gente a casa non vuole questo“. Qui è intervenuto Matano: “La gente vuole anche questo, perché se c’è qualcosa di molto grave che avvenuto fuori le telecamere è giusto condividerlo con chi ci segue. Non possiamo essere ipocriti“. Ma la giurata rimane della sua idea: “Voglio evitare di continuare questa storia, possiamo solo vedere ballare questi concorrenti?”. A questo punto a chiudere il discorso ci ha pensato la Ventura: “Io sono sempre aperta a fare pace con te, io le cose le dico in televisione e in faccia e tu le cose le dici dietro, ed è diverso.”